國3彰化段坑洞害20車爆胎！2個月等嘸賠償　車主氣炸

▲國3南194K和美路段6月13日晚間因坑洞造成20車爆胎輪胎受損。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國3南向194.7公里彰化路段，6月13日晚間，因路面出現坑洞，導致20輛行經中線車道的車輛輪胎當場爆裂、輪框受損，場面險象環生。事發至今超過2個月，受害車主遲遲等不到合理賠償，砲轟相關單位處理態度消極，甚至以「折舊價」計算賠償金額，po文一出讓網友直呼，「道路有問題，為什麼要車主自己承擔損失？」

「那天真的被嚇壞了！」回憶事發當下，受害車主仍心有餘悸。當時車輛高速行駛中線車道，突然「砰」一聲巨響，輪胎瞬間爆裂，車體劇烈震動，嚇得駕駛緊握方向盤勉強控制車輛。事後檢查發現，不僅輪胎報銷，輪框也嚴重受損，維修費用驚人。

▲國3南194K和美路段6月13日晚間因坑洞造成20車爆胎輪胎受損。

對此專業車廠吳姓技師指出，依據過往經驗，單一車輛的輪胎更換費用約3000至4000元，輪框則需6000元左右，整組換新逼近1萬元，且多數情況下，保險公司僅能按折舊價賠償，車主得自掏腰包負擔差額。

實際重返事故路段，可見路面佈滿大小不一的修補痕跡，宛如「補丁路」，黑壓壓的修補塊迎面而來，車主們質疑，若道路養護單位及時修繕，這場意外根本不會發生。

更讓車主不滿的是，事發後高公局及營造商處理態度消極。一名受害車主抱怨「資料早就交出去了，但回覆慢到像石沉大海！」近期更收到官方回應，稱「因賠償案件太多，請耐心等待」，甚至暗示「多數車主已接受折舊賠償方案」，試圖壓低談判空間。

▲國3南194K和美路段雖已修復但仍可見到坑洞。（圖／民眾提供，以下同）

受害車主指出，營造商僅願賠償輪胎、輪框的折舊金額，並將責任推給保險公司，稱「保險拒賠，我們只能自行負擔」。車主們無法接受，怒批「道路品質出包，憑什麼要百姓吸收損失？難道政府沒責任嗎？」

國道警方指出，事發當下未造成人員受傷或追撞，並立即通知高公局修復路面，詳細肇事原因仍待調查。並呼籲，用路人行駛國道時應注意車前狀況，保持安全距離，若遇車輛故障，應儘速移至路肩，並在後方50至100公尺設置警示標誌，人員退至護欄外等待救援，同時可透過1968App報案。