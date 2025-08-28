快訊／新北男過馬路未走斑馬線　遭大貨車撞輾臟器外露慘死

▲陳男過馬路時，遭大貨車擦撞倒地輾斃路中。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區今天（28日）下午1時許，中央路三段、永寧路口發生一起死亡車禍。一輛大貨車行經該路口，與一名過馬路的男子發生擦撞並輾過，男子當場血流滿地，警消人員查看，該名男子已明顯死亡，交由警方處理，事故確切原因由警方調查釐清中。

駕駛大貨車的57歲林姓男子，當時從土城永寧路開出，左轉至中央路三段準備前往三峽送貨，當時84歲陳男正穿越馬路至對向，林男沒發現走在路中的陳男，直接將其撞倒並輾過，臟器外露當場慘死，警消人員抵達，發現陳男明顯死亡未送醫，並後續交由警方處理。

▲陳男過馬路時未走在斑馬線上，遭大貨車擦撞倒地輾斃路中。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，駕駛大貨車的林男，當時依燈號指示從永寧路轉出，而死者則未行走在行人穿越道橫越馬路，雙方因而發生碰撞，肇事駕駛經酒測並無酒精反應，全案將依過失致死罪移送新北地檢署偵辦。

土城分局呼籲，為保障機車騎士及行人安全，將持續強力執行「取締大型車各項違規」、「車輛不停讓行人通行」等勤務，並請砂石車駕駛人務必遵守法令，行經路口時減速慢行，應於行人穿越道前暫停，讓行人優先通行。另行人過馬路時，也要特別注意大車視線死角與內輪差範圍，保障你我生命安全。

▲駕駛大貨車的林男，從路口左轉時撞倒過馬路的陳男。（圖／記者陸運陞翻攝）