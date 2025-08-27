38歲無照男開車逆撞6機車9人傷　曝20年未考駕照：工作太忙了

▲無照的楊男逆向衝至對向撞到6機車、1汽車，他表示因車輛機械故障暴衝釀禍。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區今天（27日）下午3時34分許許，一輛行駛在中央路二段的轎車，突然衝至對向撞倒6機車、1汽車，現場包含肇事駕駛共造成9人受傷，其中3人表示輕傷不須送醫；肇事男子供稱，因機械故障導致車輛暴衝引發事故，但警方調查發現，肇事男子無照駕駛，男子則解釋，工作太忙就沒去考。

據了解，肇事的駕駛為38歲楊姓男子，從事工地粗工，今天（27日）自行開車到新北三峽上班，下午楊男下班後，開車沿著土城中央路二段往板橋方向，準備返回北市萬華住處。楊男自稱，行駛途中車子就有機械故障狀況，但他仍勉強繼續行駛，沒多久就出現暴衝至對向，造成9人受傷6人送醫事故。

▲肇事的楊男剛從三峽下班，準備開車返回北市萬華住處。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方調查，現場並未發現有酒駕情況，但肇事的楊男卻無照駕駛，從未考過駕照，楊男表示，之前曾想去考照，但都因工作太忙才作罷，並且願意配合警方驗尿，有無毒駕情況，確切肇事原因，後續仍待警方進一步調查釐清。

▲楊男表示，因為工作太忙才沒去考駕照。（圖／記者陸運陞翻攝）