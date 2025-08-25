　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

十二星座8/25–8/31運勢！牡羊別自責、巨蟹找回真實自我、雙魚迎接好能量

▲▼星座,十二星座,運勢,好運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲牡羊學會放下執著、巨蟹勇敢做自己、射手迎接新挑戰，8/25–8/31十二星座運勢完整解析！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週又來到，這週運勢如何？不妨參考日本網站《TRILL》中以溫柔占星風格聞名的Genie老師提供給十二星座的解析，從8月25日到8月31日該如何面對生活的挑戰與轉折，並在日常中尋找前進的力量，快一起看下去吧！

牡羊座：接受現實，才能看見新的希望

[廣告]請繼續往下閱讀...

本週，你可能會發現有些事無法完全按照自己的想法走，這或許會讓你感到挫折；但請不要責怪自己，學會接受現實並放下執著，反而會讓你更有自信。當你釋放壓力後，新的希望將在意想不到的時刻悄悄降臨。記得，你的努力最終都會被看見。

金牛座：透過人際關係看見自己

重要的事件將透過人際互動而展開。即使一開始你認為「這與我無關」，最後也可能發現，這其實正映照出你的內心世界，背後蘊含的都是愛。這也是制定新目標的好時機，若秋天有想做的計畫，現在就開始蒐集資訊吧。

雙子座：給自己的成就一些掌聲

是時候好好回顧過去十多年來的努力與成長，並給予自己肯定。若忽略了這一步，未來的腳步會變得沉重。你也會發現，有些事情其實不必再執著，放手之後，你會擁有更多自由與幸福的空間。

巨蟹座：忠於自己，找到真正的幸福

本週，你將深刻體會到「做自己」才是幸福的核心。雖然說起來容易，真正實踐卻需要勇氣。但請相信，當你卸下偽裝，與能接納真實你的朋友相處時，你會找到屬於自己的心靈港灣。

獅子座：重新發現「家的意義」

旅行或新的體驗，會讓你重新理解「家」的重要性。當你在旅途中突然想念家的溫暖，這正說明你擁有幸福的歸屬。讓內心的安全感陪伴你，也開始期待下一段旅程吧，人生因此會更加豐富。

處女座：接納自己的脆弱，才能更堅強

你可能會被迫面對自己的不足，雖然不易，但這將讓你更接近內心真正的目標。別再將注意力放在缺乏的事物上，轉而感謝並珍惜你已擁有的一切，你的人生方向會因此更清晰。

天秤座：回顧過去，溫柔對待自己

過去幾年，你經歷了許多轉變，現在是時候停下來，看看這些體驗如何改變了你。人生如同一場場短暫卻美麗的幻影，請用溫柔的眼光接納所有變化，包括正在成長的自己。

天蠍座：在變化中找到自在的生活

本週，你可能對生活中的變化感到不適應。但別忘了，這正是你成長的證明。選擇最讓你感到自在的生活方式，並讓自己與他人都能在其中感受到幸福。

射手座：開始行動，長久準備終於開花

那些你長時間準備的計畫，現在終於適合開始實踐了。即使過程中有意外，也無需太在意，結果才是重點。特別留意那些能帶給你力量與支持的人，他們會讓你走得更遠。

摩羯座：在多重角色中找到自己的道路

你會同時關注家庭、人際關係與社會責任，也會發現自己過去對某些無法改變的事過於執著。請把心力放在順利進行的事上，讓它們在時間中慢慢茁壯。

水瓶座：遠方的支持會成為你的力量

某個像你生命一部分般重要的人或事，將在本週帶給你莫大支持。即使相隔遙遠，也別忘了傳達感謝之情，無論是訊息、電話或信件，真誠的回應會讓彼此的連結更加深厚。

雙魚座：感謝無形的美好力量

生活中有許多看不見卻不可或缺的美好，請保持感恩的心，讓這些力量成為你的人生助力。特別是曾經感動你的音樂，將在此刻為你帶來新的療癒能量。


 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢
24歲偶像遭強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍　粉絲怒了
4.6億豪宅血案！　加州富豪、妻女慘死
曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單
快訊／抓到了！　新店男縱火8人送醫
超商周一咖啡優惠來了！　7-11寄杯省360
快訊／教育部認葉丙成未違性平法　北檢火速分案偵辦「洩漏個資」
台灣小將為對手「拉鍊把關」　威廉波特超暖畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

台鐵與日本JR九州簽署MOU　深化安全技術與鐵道觀光合作

國泰世華銀行寵粉不手軟！贊助SUPER JUNIOR、BLACKPINK演唱會引爆熱潮

曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買　內行：超好穿　

餐具藏毒！譚敦慈：人人腦裡一支塑膠湯匙　增失智風險

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

超準心測選一款最愛的蛋料理！揭曉你隱藏的天賦力

台鐵與日本JR九州簽署MOU　深化安全技術與鐵道觀光合作

國泰世華銀行寵粉不手軟！贊助SUPER JUNIOR、BLACKPINK演唱會引爆熱潮

曝台積電工程師聯誼「固定台詞」　她嘆：像被濃縮成資產清單

一票人看編織鞋！他卻驚見「好市多1款潮鞋」秒買　內行：超好穿　

餐具藏毒！譚敦慈：人人腦裡一支塑膠湯匙　增失智風險

第60屆金鐘獎主持人曝光！曾寶儀再接重任　Lulu圓夢「早就期待這一天」

陸裝備閱兵方隊唯一女教練曝光　兼心理咨詢師用舞曲改編熱身操

凱特教育3子女有一套　同校媽媽曝她「暖心教養術」：令人佩服

快訊／14縣市高溫警示　新北五股飆38.4度

24歲偶像遭女粉絲強拽「嘴對嘴狂親」！事發全被拍下　粉絲怒了

男友分2顆水餃給她「結帳討16元」！全場搖頭：太小氣快放生

本來生意平平！　手工皂闆娘「營業額突飆15萬」卻慘了

血油油的能看出來？醫曬1張圖「真的一層油」　一票看呆：好可怕

史上最貴！　喬丹、Kobe「聖杯級」簽名卡4億天價落槌

海巡高官收賄188萬！外流「公務機密」給對岸　遭求刑9年6月

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

可能又有新颱風　預估路徑曝

午後轉雨！　「下最大」地區曝

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

鬼門開！　5生肖財運發了

極陰鬼月將碰上「極陰日」　命理師示警8大禁忌

「家中1物」恐誘發血癌　營養師：藏一級致癌物

天天DIY會害腎虧？泌尿醫曝背後影響

擾動一個接一個！　可能成颱時間曝

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

同事出國「行李箱都不上鎖」驚呆她！一票人曝原因

更多熱門

相關新聞

8月25日星座運勢／獅子被告白機會大增

8月25日星座運勢／獅子被告白機會大增

小孟老師每日星座運勢解析，8月25日如下：

水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

水瓶座有好運！12星座最新運勢　獅子座被美食溫暖

8月24日星座運勢／處女財運結果不如預期

8月24日星座運勢／處女財運結果不如預期

8月23日星座運勢／6星座感情有驚喜

8月23日星座運勢／6星座感情有驚喜

舊愛回頭率最高TOP3星座

舊愛回頭率最高TOP3星座

關鍵字：

星座十二星座運勢好運

讀者迴響

熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

快訊／上班快改道！　國1連環撞塞爆

桃猿應援團長失言致歉　Josh冷回8字

絕美罕見「藍龍」現蹤西班牙　泳客急撤

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面