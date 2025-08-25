十二星座8/25–8/31運勢！牡羊別自責、巨蟹找回真實自我、雙魚迎接好能量

▲牡羊學會放下執著、巨蟹勇敢做自己、射手迎接新挑戰，8/25–8/31十二星座運勢完整解析！（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週又來到，這週運勢如何？不妨參考日本網站《TRILL》中以溫柔占星風格聞名的Genie老師提供給十二星座的解析，從8月25日到8月31日該如何面對生活的挑戰與轉折，並在日常中尋找前進的力量，快一起看下去吧！

牡羊座：接受現實，才能看見新的希望

[廣告]請繼續往下閱讀...

本週，你可能會發現有些事無法完全按照自己的想法走，這或許會讓你感到挫折；但請不要責怪自己，學會接受現實並放下執著，反而會讓你更有自信。當你釋放壓力後，新的希望將在意想不到的時刻悄悄降臨。記得，你的努力最終都會被看見。

金牛座：透過人際關係看見自己

重要的事件將透過人際互動而展開。即使一開始你認為「這與我無關」，最後也可能發現，這其實正映照出你的內心世界，背後蘊含的都是愛。這也是制定新目標的好時機，若秋天有想做的計畫，現在就開始蒐集資訊吧。

雙子座：給自己的成就一些掌聲

是時候好好回顧過去十多年來的努力與成長，並給予自己肯定。若忽略了這一步，未來的腳步會變得沉重。你也會發現，有些事情其實不必再執著，放手之後，你會擁有更多自由與幸福的空間。

巨蟹座：忠於自己，找到真正的幸福

本週，你將深刻體會到「做自己」才是幸福的核心。雖然說起來容易，真正實踐卻需要勇氣。但請相信，當你卸下偽裝，與能接納真實你的朋友相處時，你會找到屬於自己的心靈港灣。

獅子座：重新發現「家的意義」

旅行或新的體驗，會讓你重新理解「家」的重要性。當你在旅途中突然想念家的溫暖，這正說明你擁有幸福的歸屬。讓內心的安全感陪伴你，也開始期待下一段旅程吧，人生因此會更加豐富。

處女座：接納自己的脆弱，才能更堅強

你可能會被迫面對自己的不足，雖然不易，但這將讓你更接近內心真正的目標。別再將注意力放在缺乏的事物上，轉而感謝並珍惜你已擁有的一切，你的人生方向會因此更清晰。

天秤座：回顧過去，溫柔對待自己

過去幾年，你經歷了許多轉變，現在是時候停下來，看看這些體驗如何改變了你。人生如同一場場短暫卻美麗的幻影，請用溫柔的眼光接納所有變化，包括正在成長的自己。

天蠍座：在變化中找到自在的生活

本週，你可能對生活中的變化感到不適應。但別忘了，這正是你成長的證明。選擇最讓你感到自在的生活方式，並讓自己與他人都能在其中感受到幸福。

射手座：開始行動，長久準備終於開花

那些你長時間準備的計畫，現在終於適合開始實踐了。即使過程中有意外，也無需太在意，結果才是重點。特別留意那些能帶給你力量與支持的人，他們會讓你走得更遠。

摩羯座：在多重角色中找到自己的道路

你會同時關注家庭、人際關係與社會責任，也會發現自己過去對某些無法改變的事過於執著。請把心力放在順利進行的事上，讓它們在時間中慢慢茁壯。

水瓶座：遠方的支持會成為你的力量

某個像你生命一部分般重要的人或事，將在本週帶給你莫大支持。即使相隔遙遠，也別忘了傳達感謝之情，無論是訊息、電話或信件，真誠的回應會讓彼此的連結更加深厚。

雙魚座：感謝無形的美好力量

生活中有許多看不見卻不可或缺的美好，請保持感恩的心，讓這些力量成為你的人生助力。特別是曾經感動你的音樂，將在此刻為你帶來新的療癒能量。



