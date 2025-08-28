　
社會 社會焦點 保障人權

她淪人頭戶辯「也是受害者」　2關鍵無法減刑！下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）被指控將自己的金融帳戶交給詐騙集團使用，導致3名受害者被騙，共計損失37萬餘元。雖然小美聲稱自己也是受害者，但高雄地院法官認為，她在偵查過程中沒有坦然面對罪責之意，報案時間也比受害者晚，所以不符合自首減刑的要件，最終仍依幫助犯一般洗錢罪，判處她有期徒刑5個月，併科罰金5萬元。

女子,女性,女生,上班族,崩潰,難過,憂鬱,壓力,短髮（示意圖／CFP）

▲小美認為自己也是遭詐騙的受害者。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小美當庭供稱，當時她著急要找工作，對方有提供證件，於是便放下戒心，可是後來對方說要用她的帳戶去付錢給材料工廠，加上朋友也曾使用交友軟體轉帳被騙錢，所以她其實有點擔心，還曾傳訊息詢問對方，包含「現在詐騙真的很多，真的很擔心」、「之前有遇到詐騙所以有點擔心」、「這麼多金額進出應該不會怎麼樣吧」等等。

然而，高雄地院法官認為，從雙方對話紀錄看來，小美先前已有遭詐騙的經歷，對於求職為何要使用私人帳戶付款等事情也感到奇怪，卻還是在無法掌握完整細節及帳戶用途的情形下，輕率將帳戶交出，如果不是她早已心裡有數，就是故意對異常警訊視而不見，因此難以認定她是在正常求職過程中不慎遭利用。

法官接著指出，小美在接受警詢及檢察事務官詢問時，均聲稱自己也是遭詐騙的受害者，可見她在偵查過程中並無坦然面對罪責之意，縱使沒有實際獲得犯罪所得，也無從依據洗錢防制法第23條第3項前段規定減刑。

至於小美是否符合自首要件，法官表示，小美確實有向警局報案聲稱遭詐團利用作為人頭戶，但在這之前，受害者們早已報案，所以她的行為與自首要件不合。

法官認為，小美為了一己私慾，對金融穩定及法律秩序毫不在意，行為確實不妥，雖然她仍未與受害者們達成調解、賠償損失、獲得原諒，難認有彌補的誠意，但她已經坦承犯行，也盡力協助檢警追查共犯，展現悔過之意，最終依幫助犯一般洗錢罪，判處她有期徒刑5個月，併科罰金5萬元，前者得易科罰金15萬元，後者得易服勞役50日，全案仍可上訴。

08/27 全台詐欺最新數據

577 2 6299 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

男女輪流抓尾巴虐待溝鼠取樂！甩圈摔地生死不明　警依動保處送辦

直播主連千毅服刑ING！披露勾惡個資挨告　想和解沒用判刑2月

她淪人頭戶辯「也是受害者」　2關鍵無法減刑！下場慘了

外國應召女淘金秘辛！住摩鐵兼性交易月賺30萬　老司機曝通關密語

忘拉手煞車奪命！「大車倒退嚕」司機被壓扁慘死...驚悚畫面曝

溜滑梯下野戰！高雄72歲男找67歲女騎乘位　家長帶小孩路過嚇傻

鑰匙吊飾竟是吸食器！花蓮警鷹眼發現　機車男主動交出毒品

2輛紅斑馬開道畫面曝！國道警護送早產嬰：陪你走過分秒必爭的路

警察當小王被抓姦在床　偷查愛人、徵信社資料181次...慘被休職

不是颱風、小動物！埔里一直停電民眾快抓狂　電纜大盜落網

