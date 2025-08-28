18歲女大生求職「給帳戶幫節稅」成詐團共犯被起訴　法官還清白

▲詐團使用詐術使18歲女孩淪為人頭，讓6名被害人匯款損失15萬餘元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名剛要上大學的18歲女孩，透過網路求職應聘會計工作，對方以「公司節稅」為由要求提供帳戶處理金流並製作財務報表後，她不僅配合，還投入積蓄2萬餘元，結果害6人被騙超過15萬，遭檢方依加重詐欺罪嫌起訴。但法官審理後，認定她是被詐團以「資金分流」、「避免高額稅賦」等話術所騙，判她無罪。

判決指出，詐欺集團成員於113年6、7月間，在FACEBOOK刊登嬰兒試用品、問卷、應徵臨演等等，佯稱配合廠商免費送活動有現金回饋云云，導致6名被害人匯款。檢警查出，6名被害人所匯的戶頭，是黃姓女大生的帳戶，黃女透過網路結識LINE暱稱「H」與「陳男」，對方以每月4萬元報酬為誘因，要她提供金融帳戶並協助轉匯款項。

檢方認為，黃女應能預見該行為可能與詐欺犯罪相關，卻仍提供其郵局帳戶供集團使用，導致6名被害人將受騙款項匯入其帳戶，依加重詐欺罪及洗錢防制法將她起訴。

黃女於審理中堅稱，自己是透過網路應徵會計工作，「H」自稱為主管，「陳男」則為同事，對方以「節稅需求」為由要求她處理帳戶金流，並製作財務報表。她強調自己也是被騙的，連自己的存款2萬多元都轉出去了！而法院調取的LINE對話紀錄顯示，詐騙集團確實以「公司資金分流」、「避免高額稅金」等話術營造合法假象，甚至要求黃女每日提交Excel報表，流程模擬正規企業作業。

法官審理，黃女案發時剛滿18歲，高中畢業且缺乏社會經驗，其提供的帳戶更是唯一持有的金融帳戶。法官認為，詐騙集團以「工作流程」「報表製作」等話術包裝，若被告明知是犯罪行為，不可能將個人存款一併轉出。認定罪證不足，判處黃女無罪。