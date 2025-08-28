　
政治

龔明鑫、葉俊顯掌經發雙箭頭　卓榮泰：經濟議題能更深入周延

▲新任經濟部長龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

▲新任經濟部長龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（28日）院會後親自主持內閣改組記者會，宣布內閣團隊調整並介紹新入閣的成員。行政院秘書長龔明鑫轉任經濟部長、前中經院長葉俊顯出任國發會主委，擔當經濟發展雙箭頭。卓榮泰說，龔、葉分別是總體經濟、個體經濟專家，希望在經濟議題中，能有更深入周延的看法。

卓榮泰說，龔明鑫秘書長剛剛陪他最後一次主持行政院會，過去15個月來朝夕相處，有時候是整整一個禮拜7天都見面，有時候是在飛機上從午餐吃到晚餐，「他（龔）陪我看很多國家經濟建設，還有很多地方受到風災、水災的搶救跟復原，這原來就是他的專業領域」。

卓榮泰提到，總統跟他討論到很多經濟議題時，都會回頭請教總體經濟專家龔明鑫秘書長，「非常感謝他能夠去到經濟部，未來在國家高科技產業、中小微企業多元振興方案、水利能源、民生物資重要建設，都會發揮長才」。

至於國發會主委葉俊顯，卓榮泰說，葉現在還在中研院，執政團隊從中研院借一員大將過來，他是前中華經濟研究院的院長，對於整體的公共跟政治經驗非常豐富；而且有個專長，對於賽局理論相當有研究，是個體經濟、數理經濟的專家，「請他來主持國發會的大計，對國家經濟發展的主軸方向速度以及大戰略，都要在國發會這個小內閣中，充分發揮他的戰力」。

卓榮泰說，龔明鑫是總體經濟、葉俊顯是個體經濟，他們兩個除了交情以外就是辯論，希望能帶來各個領域、在經濟議題中，能有更深入周延的看法。

08/27 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美麗島民調／賴清德不滿意度破六成！　滿意度31%創新低

國人指教都要面對　卓榮泰今宣布新內閣

國人指教都要面對　卓榮泰今宣布新內閣

行政院長卓榮泰今（28日）親自主持內閣改組記者會，介紹此次新入閣的16位成員；卓說，執政團隊用最快速度整頓，也是依照總統所指示的四大調整，來調整內閣人事，未來所有人要加速行動、積極任事、有感施政，「國人這段時間對執政團隊所有的指教與強烈要求，我們都必須一一面對」。

LIVE／16位閣員異動！卓內閣升級2.0　卓榮泰今率新閣員登場

LIVE／16位閣員異動！卓內閣升級2.0　卓榮泰今率新閣員登場

蔣萬安怨政院補助重綠輕藍　地方付不出學校電費

蔣萬安怨政院補助重綠輕藍　地方付不出學校電費

美對我抗腐蝕鋼品課反傾銷稅最高67.81%　經濟部：續爭最佳稅率

美對我抗腐蝕鋼品課反傾銷稅最高67.81%　經濟部：續爭最佳稅率

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長

快訊／王義川請辭民進黨政策會執行長

行政院卓榮泰龔明鑫國發會經濟部葉俊顯

