賴清德談內閣改組　秉持3個用人特色、以4個優先為目標

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰內閣已宣布16名內閣人事改組名單，總統賴清德28日受訪時表示，這次改組有三個特色，分別是重用年輕人、重視專業與重視經驗；他也希望內閣調整後，可以以4個優先做為目標，分別是經濟發展、民生、青年與弱勢優先。

賴清德表示，內閣已經上任一年多，再加上國內外的挑戰多，在這個時候內閣做調整，讓內閣更有行動力、更有行政效率、更能夠貼近民意，這是必要的。他說，這次的調整包括新成立的運動部，還有其他的相關部會，總共有部長跟次長16個之多。

賴清德指出，這次改組秉持三個特色，第一個是「重用年輕人」，所以運動部由兩屆奧運金牌李洋來擔任。另外，行政院秘書長由張惇涵來擔任，他是我國歷史上最年輕的秘書長。

賴清德表示，第二是「重視專業」，所以國發會由中經院前院長來擔任；經濟部由龔明鑫來擔任，一個是個體經濟的專家，一個是總體經濟的專家。他說，最後是「重視經驗」，可以持續推動各項工作，衛福部由石崇良來擔任，數發部由林宜敬來擔任。

賴清德表示，希望整個內閣重新調整之後，能夠以四個優先做為目標，第一個是經濟發展優先，第二個是民生優先，第三個是青年優先，第四個是弱勢優先。他祝福整個內閣未來能夠各項施政都能夠接近民意的要求，更符合社會的期待。