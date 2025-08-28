數10位跨派系綠議員聯合聲明　籲賴清德徹查弊案清除能源蟑螂　

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／民進黨中央黨部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨大罷免大失敗後總檢討，除內閣啟動改組、黨團幹部相繼去職，今（28日）有黨內近20位跨派系地方議員聯合發出聲明，並提出5點倡議，包含：窮盡各種手段終結憲法法庭無法運作非常狀態、因應關稅衝擊，保障國際訂單，詐騙也要強力執法、徹查弊案清除能源蟑螂、召開地方自治國是會議調整地方事權、徹底改變原有的科層體制與官僚文化，請賴總統正視我們的危機，透過新的方向、新的路線、新的議程，清理戰場，積極行動。

聲明指出，大罷免失敗了，我們承認失敗。但，大罷免之所以發生，是要解決國家的問題，結果失敗，代表方法或許可以更好，但這不代表，那些問題不存在。許多台灣公民，面對憲政僵局、國會亂象，積極行動，無論成敗，已經寫下台灣公民運動的新頁。運動中的每一份累積，都將是台灣向前繼續進步的動力。

聲明表示，身為民進黨人，對執政針貶建言，是我們的職責。我們要傾聽投同意票的公民對憲政國安的期盼，也要同理投不同意票的公民對除弊興利的堅持。我們雖然來自不同的戰鬥位置，但我們有共同的信念：對台灣，我們永不放棄。大罷免的投票結果，是地震，隨後而來的，將是可能的海嘯。請賴總統正視這個危機。

聲明中也提出五點呼籲，一、守護憲政。一個正常國家，行政、立法、司法，三權分立，缺一不可，現在憲法法庭無法運作的非常狀態，必須儘速終結，我們誠摯期盼朝野共同協商與溝通，窮盡各種手段，一同守護憲政。

二、經濟安全。台灣是主權獨立的國家，是不必爭執的事實；而台灣的經濟安全，更是跨黨派的共識。經濟發展、分配正義、機會均等，是國家當前的首要任務。為因應關稅衝擊，保障國際訂單，部署後川普時代全球供應鏈，是台灣重中之重。智財保障、產地誠信、網路詐騙，都應強硬執法；扶助青年、長弱安養、健全房市，更應持續補強；提出全方位對策，讓每一個人都能過充實且有尊嚴的生活。

三、先維綠查。2016年起的非核家園，成功讓台灣能源轉型，下個十年，我們需要全面更新，全力追求先進能源。過去，核電弊案連連，現在，綠電弊案不斷，台灣人都同意，台灣需要先進、安全、穩定、乾淨的能源，但更要杜絕舞弊不法的能源蟑螂，對這些人，我們深惡痛絕，必要繩之以法。我們主張「先維綠查」：研發包含核融合地熱等「先」進能源、建立分散式電網及儲電設施「維」持供電穩定、擴大多元「綠」能持續降低碳排空污、徹「查」弊案清除能源蟑螂。

四、地方主義。財劃法修正，中央財稅收入大幅移轉地方，地方政府「財力越大，責任越大」。中央也要落實「地方優先・向上分配」的原則。只要地方可以做的事情，中央就要勇敢放手，權責劃分清楚。總統應評估召開地方自治國是會議，就區域均衡、行政區域重劃、整併直轄市與縣市、調整鄉鎮市展開審議，政府要勇敢重整，做出效率，讓人民有感。

五、黨務改革。作為執政黨的中央黨部與地方黨部，民進黨的任務很簡單，就是社會溝通。民進黨應該徹底改變原有的科層體制與官僚文化浴火重生，即時回應輿論及反應議題，組織要更靈活進入人民生活，傾聽人民心聲，為人民說話。

希望這五點呼籲，能拋磚引玉，我們再重申一次，對台灣，我們永不放棄。

聲明共同署名人

黃守達（台中市議員）

張之豪（基隆市議員）

楊子賢（彰化縣議員）

魏 筠（桃園市議員）

林秉宥（新北市議員）

梁育慈（屏東縣議員）

何孟樺（台北市議員）

許家睿（桃園市議員）

翁 杰（苗栗縣議員）

邱毓興（苗栗縣議員）

李宗翰（台南市議員）

沈夙崢（南投縣議員）

藍駿宇（彰化縣議員）

林亮君（台北市議員）

張欣倩（彰化縣議員）

洪騰明（彰化縣議員）

劉珊伶（彰化縣議員)