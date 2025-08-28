　
社會 社會焦點 保障人權

花蓮首例！慈濟醫院線上指導給藥　鬼門關前救回男病患

▲▼線上經花蓮慈濟醫院醫師判讀為心室性心搏過速，由高級救護技術員給予患者抗心律不整藥物靜脈滴注。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

線上經花蓮慈濟醫院醫師判讀為心室性心搏過速，由高級救護技術員給予患者抗心律不整藥物靜脈滴注。（圖／花蓮縣消防局提供示意圖，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉一名男性民眾於今年8月25日晚間突然感覺胸悶、呼吸喘，隨即撥打119報案請求協助，花蓮縣消防局指揮科立即派遣壽豐分隊隊員廖顯皇與隊員黃鴻心迅速趕抵現場，立即展開急救處置。

消防救護技術人員到場使用十二導程心電圖（EKG）後，判斷疑似為心室性心搏過速（VT），第一時間將影像資訊透過救護雲端系統回傳至醫院端，並使用無線電請求轄內高級救護技術員支援。

（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

線上經花蓮慈濟醫院醫師判讀為心室性心搏過速，排除禁忌症後，立即開立線上醫囑，由高級救護技術員林郁晟、李晊峮給予該名患者抗心律不整藥物Amiodarone 150 mg靜脈滴注，到院後立即進入花蓮慈濟醫院分秒必爭進行醫療急救。這起成功案例是花蓮縣首例在到院前完成心室性心搏過速給藥，花蓮縣緊急救護再創新的里程碑。

（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

花蓮縣消防局救護車配有心電圖設備，並透過線上醫師判讀心電圖，最後將急性胸痛病人迅速送往具心導管室之急救責任醫院。

心室性心搏過速是臨床上致命率較高的心律不整，容易引發心室顫動。它是因心室某部位受到刺激後，造成心臟每分鐘搏動150-250次，若未接受即時治療，可能導致患者低血壓、休克或心跳停止。

（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

花蓮消防局提供3大心因胸痛解析。

花蓮縣消防局表示，本局救護車皆配有心電圖設備並與縣內急救責任醫院通力合作，在現場會由救護技術人員執行12導程心電圖的院前檢查及評估，並透過線上醫師判讀心電圖，最後將急性胸痛病人迅速送往具心導管室之急救責任醫院。

民眾若發現身旁親友有胸痛、胸悶、呼吸困難、冒冷汗等症狀，請立即撥打119，並儘速接受心電圖檢查，爭取黃金治療時間。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

