假陰莖變形 ！變性人「性生活觸礁」只能整根切掉　怒告醫師

▲美國2名跨性別者接受知名整形醫師的陰莖建造手術，沒想到卻手術失敗，導致生活嚴重受影響。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者王佩翊／編譯

美國波士頓麻州總醫院（MGH）知名整形外科醫師柯提斯．塞楚羅（Curtis Cetrulo），因被跨性別男性提告而捲入爭議。有2名患者匿名提出訴訟，指控塞楚羅的陰莖再造手術失敗，使他們的生殖器嚴重變形，引發感染、泌尿系統併發症，更嚴重影響夫妻間的性生活，還可能要被切除「陰莖」。

根據《每日郵報》報導，著名整形外科醫師塞楚羅曾在2016年完成美國首例成功的陰莖移植手術，目前在波士頓麻州總醫院的跨性別健康計畫任職，且外界對他的專業評價甚高。然而，2名患者的指控也讓他陷入爭端。

病患指控他所進行的「延遲式腹部陰莖再造術」並非成熟療法，而是「未經驗證的實驗性手術」，最後造成嚴重併發症。

訴訟文件指出，這種手術需分階段進行，透過取下腹部皮膚構造假陰莖。一名遠從新墨西哥州赴波士頓就醫的患者聲稱，術後他的陰莖嚴重變形、布滿疤痕且完全無功能，最後甚至必須整個切除。

另一名來自麻州的跨性別男性患者則表示，失敗的手術不僅讓他飽受痛苦，也影響到家庭關係，導致妻子無法享有婚姻應有的情感與生活品質。他還指出，自己必須接受多次追加醫療處置，包括陰莖修復手術等。

兩人共同提出的指控中，還包括手術後傷口裂開、導尿管滲漏、泌尿問題及反覆感染等嚴重併發症。他們認為塞楚羅的手術方式讓他們付出巨大代價。

對此，MGH所屬的麻州總醫療體系回應，醫院「無法對進行中的訴訟發表評論」，但一貫致力於提供安全且高品質的照護，並確保病人在手術前「充分了解風險與可能併發症，以便作出最佳決定」。

值得注意的是，塞楚羅已於2023年離開MGH，轉至洛杉磯西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai）整形外科部門任職。