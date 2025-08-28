　
國際焦點

美政府入股輝達？美財長「不考慮」原因曝　再點名台灣晶片成風險

▲▼輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

針對美國政府近期介入企業股權的政策動向，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）27日明確表示，目前並未考慮入股人工智慧晶片巨擘輝達（NVIDIA）。他強調，輝達財務狀況穩健，無需政府金援，並透露未來政府可能將投資重點放在其他需要重塑的戰略產業，例如造船業。

隨著川普政府上周宣布將持有美國半導體公司英特爾（Intel）近10%股權，引發外界關注政府是否會進一步入股其他科技巨頭。財政部長貝森特27日接受福斯商業新聞網（Fox Business）專訪時明確指出，政府不會收購輝達股份，「我認為輝達不需要財政支持，所以目前這似乎不在考慮範圍內。」他強調，這項表態回應了近期市場對政府可能擴大對高科技產業投資的臆測。

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

貝森特同時暗示，川普政府可能會透過股權介入其他產業，以重塑或強化戰略性產業鏈。他舉例造船業，「當然，可能會有這樣的事情」。過去，美國政府已宣布入股半導體巨擘英特爾近10%股份，並於今年6月介入日本新日鐵收購美國鋼鐵的交易，取得所謂「黃金股」，藉此掌握營運話語權，顯示華府對關鍵產業的直接影響力日益增加。

此外，貝森特也指出，台灣及台積電在先進晶片生產上的主導地位對美國構成國家安全風險，「世界上99%的先進晶片都是在台灣製造，這是一種自阿拉伯石油禁運以來未曾見過的安全風險。」美國需降低對外依賴，政府在產業政策上將採取策略性干預，確保關鍵行業自給自足。

貝森特還談及聯準會（Fed）主席人選，透露將向總統川普推薦三至四位候選人，最終提名將於秋季揭曉。他批評Fed自2008年以來偏離核心貨幣政策使命，並呼籲回歸基本職責。此外，貝森特對波音過度回購股票而非投資研發提出批評，並表示政府仍在評估是否有必要介入國防及其他關鍵產業，以確保這些行業能滿足國家安全與經濟自主的需求。
 

更多新聞
川普迎南韓撒幣大禮包　對美投資恐創新高！

川普迎南韓撒幣大禮包　對美投資恐創新高！

南韓總統李在明正準備首度以總統身分出訪美國，並將與美國總統川普會談。與此同時，三星、現代、LG、SK等南韓主要企業16位財經界領袖，也組成「史上最大規模」的經濟使節團隨行，外界普遍關注他們是否會在會談中宣布擴大對美投資

李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放

李在明啟程訪美！憂川普「突襲要求」開放

陸沿海漁民多次撈到「間諜魚」

陸沿海漁民多次撈到「間諜魚」

川普造船合作觸怒北京！陸官媒「威脅日韓」

川普造船合作觸怒北京！陸官媒「威脅日韓」

美財長：2至3個月內與中方會面

美財長：2至3個月內與中方會面

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

【就是這味～】橘貓狂吸主人的內褲表情超陶醉XD

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

【3連撞瞬間】塞車剎不住！ 車頭爛掉嚇壞駕駛

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

