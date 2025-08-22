　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸沿海漁民多次撈到「間諜魚」　官媒曝光境外深海藏「諜」手法

記者任以芳／綜合報導

▲▼ 大陸官媒央視稱，沿海漁民多次撈到「間諜魚」 （圖／翻攝 央視）

▲ 大陸官媒央視稱，沿海漁民多次撈到「間諜魚」 （圖／翻攝 央視）

大陸官媒多次報導沿海漁民多次在作業時撈獲可疑的「間諜魚」裝置。《央視》國防軍事頻道《礪劍》最新一期節目報導這些看似普通的圓柱體或漂浮物，實際上是境外情報機構投放在大陸近海，用於搜集水文、洋流和潛艇活動信息的特殊竊密裝備。該節目還曝光，境外利用新型無人裝備進行竊密。

江蘇連雲港，漁民張小子回憶，自己在起網時發現一個球形物體，上面帶有外文標識。他第一時間使用船上的衛星電話聯繫有關部門，並將裝置上交，最終獲得國家獎勵。

另一名漁民程利松則表示，「我是放流網時把它鈎住的，直徑有碗口大，圓柱體，上面載了一個浮球，下面通了一根長線，像電纜一樣。」

經專家鑑定，這是一種「航空聲納浮標」，這些裝置體積小、重量輕，極具隱蔽性。主要用於潛艇搜索，識別與跟蹤。再通過內部天線將獲取的目標潛艇信息，傳送給反潛飛機，對潛艇進行精準打擊。

▲▼ 大陸官媒央視稱，沿海漁民多次撈到「間諜魚」 （圖／翻攝 央視）

▲被稱為深海藏「諜」，近年大陸沿海發現多種新型竊密設備。 （圖／翻攝 央視）

專家陳清浪解釋，聲納浮標通常由反潛飛機投放入海，氣囊充氣後漂浮於水面。內部傳感器可捕捉水下潛艇活動信息，並透過無線電回傳給反潛飛機，為後續精準打擊提供依據。

被稱為深海藏「諜」手法，近年出現多種新型竊密設備，主要搜集大陸沿海敏感信息。除了聲納浮標，還有部分裝置被稱為「水下暗哨」或「水下燈塔」，長期潛伏於海底，秘密蒐集周邊水文資料與船艦活動數據。外國潛艇侵入大陸海域指引航向，都是境外間諜情報機構的慣用技術。

該節目還指出，近年來，境外機構還嘗試利用新型無人裝備進行竊密。例如「波浪滑翔機」，近年出現的一種依靠海浪起伏獲取動力、並由太陽能驅動的海洋無人潛航器，為儀器為儀器的數據採集、通信、定位等功能提供能量。

▲▼ 大陸官媒央視稱，沿海漁民多次撈到「間諜魚」 （圖／翻攝 央視）

▲「間諜魚」多次被大陸漁民發現 （圖／翻攝 央視）

據研究員唐建生介紹，這類裝置配備有定位、通信與多種感測設備，能夠實時接收指令並長時間作業，其主要用途正是蒐集海溫、鹽度、海流等與軍事行動密切相關的數據。

軍事專家曹衛東指出，無論是聲納浮標還是無人潛航器，本質目的都在於竊取中國的軍事、經濟與海洋水文情報，對國家安全造成直接威脅。

他同時提醒，部分裝置甚至刻意標註「科研設備，請勿打撈」等字樣，企圖誤導漁民放回海中。但實際上，這些裝置都屬可疑間諜設備，一旦發現應立即上交軍警部門，並且呼籲，廣大漁民在捕撈或作業過程中若遇到來歷不明的海上裝置，切勿輕信其外部標牌，更不要私自拆解或丟棄，立刻及時上報。

08/21 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

