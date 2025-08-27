台灣6.0強震超晃！沖繩也有感「最大震度2級」

▲台灣27日發生規模6.0地震，沖繩觀測到最大震度2級 。（圖／翻攝日本氣象廳）
記者楊庭蒝／綜合報導
今（27）日晚上9時11分宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，不只全台有感外，根據日本氣象廳消息指出，沖繩也觀測到最大震度2級。
氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區；震度3級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市。
