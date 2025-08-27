晚間規模6.0中層地震「18縣市有感」　氣象署：為獨立事件

▲最新地震資訊。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

根據中央氣象署資料，今天晚上9時11分宜蘭縣近海發生芮氏規模6地震，震央在宜蘭縣政府東北方22.1公里處，深度112公里。氣象署地震測報中心表示，這起地震為板塊隱沒造成的中層地震，為獨立事件，由於規模較大，北部地區感受明顯。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在宜蘭縣冬山、台北市信義區；震度3級地區為新北市、桃園市、花蓮縣、新竹縣、苗栗縣、南投縣，震度2級地區為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣、嘉義市、台南市，震度1級地區為高雄市。

地震測報中心主任吳健富表示，這起地震成因為菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊相互隱沒產生，初步研判為獨立事件，由於深度較深，屬於中層地震，且規模較大，能量幾乎是從下方直接打上來，因此在北部地區感受明顯，台北、宜蘭冬山震度都有達4級。

吳健富也說，由於板塊在花蓮東邊一帶隱沒，該處從深到淺的地震都有可能發生，後續餘震狀況仍在分析中。

