現役AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切有無侵害人權

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前搜索一家摩鐵，查獲3名日本籍女子在房間內等待接客，由於身份問題，引發日本台灣交流協會頻頻電話詢問轄區警方，關切相關權益以及是否侵害人權，警方表示，全案依社維法偵辦並開罰3千元，過程並無不法，移民署中區專勤隊也說，已依「入出國及移民法」第36條規定強制驅逐出國。

▲▼現役AV女優來台兼差被逮，日本台灣交流協會來電關切人權。（圖／民眾提供，下同）

台中市政府警察局第六分局日前深夜出動22名警力，搜索西屯區日租套房、汽車旅館掃黃，查獲7名賣淫女子，包括1名台灣人、3名泰國人、3名日本人。

員警先以中文詢問日籍女子，接著換英文，見對方一直沒有回應，改說「帕士卜豆」，日女這才聽懂，慢慢拿出護照接受檢查。

3名日籍女子，有2人已第二次來台，其中1名28歲日本現役素人女優、在台花名「良田奈」，利用拍片空檔，申請觀光免簽90天來台兼差，不料隔天開始上班就被查獲，由於身份問題，引發日本台灣交流協會多次來電關切。

交流協會除了詢問日籍女子個資，也關心查獲期間有無遭受不法對待，以及人權侵害的事宜。

轄區警方表示，這次掃黃行動，除了逮捕7名女子外，還有2名男客、1名應召業者和工作人員5人，全案依違反社會秩序維護法，開罰3千元，另移請移民署處置，全程依法偵辦。

移民署表示，依「入出國及移民法」第29條規定，外國人在台灣停留或居留期間，不得從事與其許可原因不符的活動，若違反此規定，另依第36條強制驅逐出國。