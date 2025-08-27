台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！50分鐘開價2萬等嘸人

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前搜索多家摩鐵、日租套房查獲7名賣淫女子，其中有3名日本籍，當中又有1人自稱是「現役素人AV女優」，50分鐘開價2萬元，3人從今年4月間就以觀光名義，往返台灣日本多次，把房間當臥室兼工作室，或許是費用太高，3人枯坐床上，還沒客人上門。

▲▼1名女子自稱現役AV女優，50分鐘開價2萬元。（圖／民眾提供，下同）

台中市政府警察局第六分局出動22名警力，持搜索票針對西屯區日租套房、汽車旅館進行掃黃，共查獲7名賣淫女子，包括1名台灣人、3名泰國人、3名日本人，員警先以中文詢問3名日女，接著英文，見對方一直沒有回應，改說「帕士卜豆」，日女這才聽懂，拿出護照，警方赫見，護照上早從今年4月就曾經來台過。

3名日籍女子中，其中1人號稱是「現役素入AV女優」，所謂素人女優，並非如同線上女星一樣，而是自己找男子拍片，然後自行在網路販售，有如個體戶，房間內散落個人物品及打開的行李廂，明顯是將房間當作短期居留與從事色情行為的處所。

該應召站每次服務時間50分鐘，開價4000元至5000元不等，日籍女子更是要價2萬元，員警查獲時，當時房內並無交易行為，日女則是坐在床上、打扮整齊，等待客人敲門。

警方這次掃黃行動，除了逮捕7名女子外，還有2名男客及工作人員6人，全案除依違反社會秩序維護法，最高裁罰3萬元之外，另移請移民署處置。