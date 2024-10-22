　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐10億被國際通緝驅逐離台　西班牙男臨行聲請提審不想走被駁回

▲遭國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德19日凌晨遭移民署解送出境。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲涉詐3000萬歐元、被國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德（中），已被我國移民署強制驅逐出境。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

記者黃哲民／台北報導

涉在義大利詐騙3000萬歐元（約台幣10億元）被通緝、藏身台北多年的西班男子奧納德（Salvador Alejandro Llinas Onate），不服被我國移民署留置機場等候遣送，聲請提審並停止執行註銷他在台居留證、強制驅逐出境等處分，台北高等行政法院今（22日）裁定全部駁回。

奧納德主張他在台經營正當事業，員工數十人，並無犯罪行為，遭驅逐出境不但妨礙他的人身自由、導致他的事業可能倒閉，他的未成年子女也將被迫離開台灣到別處生活，移民署本案處分顯有疑義，有造成重大損害難以回復的急迫情事。

法官調查認為，奧納德已於本月（10月）18日深夜被移民署強制驅逐出境、搭機前往新加坡，對於「驅逐出境」處分，已無從停止執行。

▲遭國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德19日凌晨遭移民署解送出境。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲涉詐3000萬歐元、被國際刑警通緝列紅色通報的西班牙商人奧納德（右），已被我國移民署強制驅逐出境。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

至於奧納德被移民署廢止拘留許可並註銷他在台居留證，以及被新加坡拒絕入境後、本月20日搭機返台被移民署以「禁止入國、遣送及照護告知書」禁止入境，留置桃園機場等候遣送這2項處分，法官認為確實對他的權益有所影響，且有些措施難以回復。

但法官指出，外國人入境我國及其居留的管制，目的是確保國家安全，奧納德在歐陸涉嫌詐欺犯罪、不法所得逾3000萬歐元，經國際刑警組織發布紅色通報，西班牙政府也透過國際刑警組織請求我國協助，若允許奧納德入境我國並居留，將有危害我國利益、公共安全或公共秩序之虞。

法官認為應以公益為優先保護對象，今駁回奧納德所提停止執行的聲請，而前述3項行政處分有無違反平等原則、比例原則或裁量怠惰等瑕疵，須由實體審理綜合判斷合法性，並非聲請停止事件所能審究，這部分裁定可抗告。

此外，奧納德針對他從新加坡被送回台灣、20日被移民署留置在桃園機場「照護室」不准入境、等候遣送的階段，第2度聲請台北高等行政法院提審，試圖重獲自由。

法官指奧納德在機場「照護室」被移民署照護、戒護期間，確實已達被剝奪人身自由程度，但奧納德20日晚間已再度被送上飛機驅逐出境，並於21日中午抵達「他國」，由「他國」人員接走，奧納德被移民署逮捕、拘禁狀態已不存在，本件欠缺聲請提審的實益，更無庸審酌逮捕、拘禁是否合法，據此駁回聲請確定。

奧納德是在義大利涉犯假汽車租售交易詐騙案、受害者至少1千人，被義大利、西班牙列為國際通緝犯，他2018年來台定居台北，和妻子經營高檔餐廳，本月初被揭發身分、引發關注，移民署17日通知奧納德出席隔天的強制驅逐出境審查會。

奧納德委任在台律師聲請改期，18日仍被審查會決議驅逐出境，移民署並限制他的行動自由，律師緊急為他聲請第1次提審，法官認為移民署在奧納德沒出席審查會陳述意見的情形下決議驅逐出境，處分書又欠缺西班牙文版本，確有瑕疵，裁定應予釋放，但為時已晚，奧納德已被送上飛機前往新加坡。

據悉，奧納德第2次被移民署驅逐出境，搭機送往德國法蘭克福機場，交接給國際刑警組織帶走歸案。

ET快訊
黃仁勳擠進富比士前十大富豪！
24歲AV女優宣布引退　身體撐不住
12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了
被指捐200萬給柯P　黃崇仁：真的很衰
北市19歲女11F墜落死亡
15歲少年偷開BMW自撞　校方曝他受驚嚇：請假休養中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」　上摩鐵搞大肚子

詐10億被國際通緝驅逐離台　西班牙男臨行聲請提審不想走被駁回

快訊／桃園聯結車「猛撞大貨車」車頭全毀　1傷送醫

新北殯葬處狂出包　收賄、錯拿骨灰！今貨梯墜落害人摔斷腿

快訊／高雄男陳屍公寓租屋！鄰居超毛報案：我家陽台飄屍臭味　

快訊／北市19歲女11F墜落！重摔車頂「母全程目睹」　搶命2小時不治

國道AI系統即起上路！專抓未繫安全帶　顯示「紅色框」就中了

15歲少年偷開車釀3死2傷　犯保士林分會挺身：成為家屬最堅強後盾

遺體最新狀況曝！「板殯大怒神」害人斷腿　殯葬處緊急回應

15歲少年擅自離校「偷開BMW自撞」　校方曝他受驚嚇：請假休養中

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

違規迴轉害死科大生喊測酒駕　肇逃名車男狂推責...家屬怒了

亂拍貓的屁屁有癱瘓風險！　老饕都摸胸毛「真的很嫩」

15歲少年偷開BMW！拒撿衝停車場繞圈狂逃　失控撞柱嚇壞一票人

張鈞甯帶資進組「把子弟兵放進去」　新作對打導演男友：大家一起好！

殉職所長遺體火化…妻見最後一面痛喊：火來了快跑！幼女跪地惹鼻酸

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」　上摩鐵搞大肚子

詐10億被國際通緝驅逐離台　西班牙男臨行聲請提審不想走被駁回

快訊／桃園聯結車「猛撞大貨車」車頭全毀　1傷送醫

新北殯葬處狂出包　收賄、錯拿骨灰！今貨梯墜落害人摔斷腿

快訊／高雄男陳屍公寓租屋！鄰居超毛報案：我家陽台飄屍臭味　

快訊／北市19歲女11F墜落！重摔車頂「母全程目睹」　搶命2小時不治

國道AI系統即起上路！專抓未繫安全帶　顯示「紅色框」就中了

15歲少年偷開車釀3死2傷　犯保士林分會挺身：成為家屬最堅強後盾

遺體最新狀況曝！「板殯大怒神」害人斷腿　殯葬處緊急回應

15歲少年擅自離校「偷開BMW自撞」　校方曝他受驚嚇：請假休養中

真相曝光！YTR被超哥趕出「店家早就拒絕拍攝」：你們就是蹭流量

二戰日軍從未破解　「納瓦荷密碼」美國通訊老兵107歲辭世

超準心測！哪一隻貓咪最可愛？看看你情商有多高

2025台灣燈會在桃園　Y桃、園哥2.0要來了！

超人氣手遊《貓咪收集2》登手機雙平台　享受養貓愜意生活

G2統一獅10：3勝兄弟　邊荷律不捨轉身落淚

社會熱門新聞

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

獨／男大生閃違規車喪命　沒畢業已錄取星宇航空　

即／板殯恐怖大怒神！3人推遺體「貨梯墜落」　1人斷腿

高雄男陳屍公寓租屋！鄰居超毛報案：我家陽台飄屍臭味

北市19歲女11F墜落！重摔車頂搶救中…媽目擊全程崩潰

桃園大貨車左轉猛撞聯結車　1傷送醫

婦產科醫師性騷護理師　嫌她胸小要隆乳

偷開BMW自撞柱子　拒檢15歲少年背景曝

已婚老闆車上會小四　單親小三抓姦遭輾死

「板殯大怒神」害人斷腿　遺體最新狀況曝

新北殯葬處狂出包　收賄、錯拿骨灰！今貨梯墜落害斷腿

殉職所長遺體火化…妻女見最後一面痛喊：火來了快跑！

更多熱門

相關新聞

嘉義4條通毒蟲闖紅燈被錄下　2個月後落網

嘉義4條通毒蟲闖紅燈被錄下　2個月後落網

員林分局林厝派出所員警今年8月間執行巡邏勤務時，發現一名男子橫衝直撞違規駕駛，見到警察便加速逃逸，警循線展開追查，日前在大馬路上將他包抄壓制，發現該名29歲陳姓男子竟身背4條通緝案，從嘉義逃到員林市租屋躲藏，騎乘的機車也是借來的，警方再依公共危險罪嫌移送，讓他近3個月的逃亡生活畫下句點。

西班牙10億男攜妻小信義區過上流生活

西班牙10億男攜妻小信義區過上流生活

林明佐涉貪案　陳政谷不認自己是博弈老闆

林明佐涉貪案　陳政谷不認自己是博弈老闆

詐10億西班牙男　被移民署遣送出國

詐10億西班牙男　被移民署遣送出國

西班牙10億男聲請假處分　遭駁回

西班牙10億男聲請假處分　遭駁回

關鍵字：

詐欺國際刑警國際通緝犯提審驅逐出境遣送

讀者迴響

熱門新聞

重度脂肪肝沒了！她「靠1運動」瘦20KG　還不用吃藥

國道AI系統即起上路　專抓未繫安全帶

12歲弟打呼超大聲！醫挖出「2顆粉紅貢丸」：口臭都沒了

北市19歲女11F墜落　搶命2小時宣告不治

女飛官偷吃同袍！傳裸照嬌喊「臭老公」

阿沁妻花花「厭食症瘦到28公斤」！　　見骨照曝光：覺得自己好沒用

前夫涉嫌看顧客雙乳Makiyo痛罵：噁心下流又無恥

蔡阿嘎晚《獵人》卡包「被寄去蘿拉AB地址」

周杰倫大巨蛋明開賣　搶票練習網湧70萬人被塞爆

最快周五有新颱風！潭美恐現共伴效應　一圖看「紫爆雨區」

YTR眾量級家寧五官變了「撞臉蕭亞軒」！　新造型亮相網驚：瘦好多

搭高鐵撿到「徐乃麟敬老卡」！路人一看真實年齡驚呼

獨／男大生閃違規車喪命　沒畢業已錄取星宇航空　

Makiyo前夫「無執照跟診」看光醫美女客胸部

爪迷大聲應援！平野：我們是客場嗎？

更多

最夯影音

更多

台中男大生閃違規車撞電桿亡　肇事駕駛「唉唷算了」冷血落跑

特種兵打靶6發全中超神準　工兵失誤被嗆：拿鏟子給他

「林俊傑⭢林俊接」公主抱魏如萱！　動力火車現身爭寵「討抱＋求漲粉」XD

李洙赫接男團選秀MC　神顏值網笑：練習生怎辦XD

駕駛禮讓行人弟突熱舞　跳一半被姐姐拉走退場

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面