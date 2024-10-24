火速驅逐「詐10億男」　移民署官員將被調查

▲西班牙10億詐欺犯遭驅離出境，過程中移民署人員遭法官認定違法，將交檢察官偵辦。（圖／CTWANT提供）

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西班牙籍男子奧納德（salvador alejandro llinas onate）在義大利犯下3000萬歐元(約合台幣10億餘元）詐騙案被通緝躲台5年，20日晚間被移民署強制驅逐出境。由於奧納德出境前曾向台北高等行政法院聲請停止執行及聲請提審，北高行裁定通通駁回。不過法官認為，移民署人員在第一次將奧納德送往新加坡過程中違法，涉及限制人身自由，因此將交由檢察官偵辦。

根據《中時新聞網》報導，台北高等行政法院裁定，法官查出移民署國境事務大隊於18日先將奧納德送上飛機飛到新加坡，之後被星國拒絕入境，奧納德於是回到桃園機場。不過移民署拒絕奧納德入境，並指定到機場照護室，由移民官照護，待安排奧納德於20日晚間出境，確定於21日抵達德國。

對此，法官認為，奧納德在照護室並從照護室到登機門及搭機，直到抵達德國交給德國官方前，都有移民官照護、戒護，過程中奧納德向移民署人員表示不願配合，但移民署人員仍持續將奧納德帶離所在地前往機場，且於機場時仍於機場辦公室中利用持續與他溝通方式，使奧納德無法自由活動，並於搭機出境時，還派兩名人員陪同，奧納德無從依其意願所在空間，應可認為反他的意願，拘束或剝奪其人身自由。

法官認為，移民署之前已違反《移民法第36條第4項》應給予聲請人陳述意見機會，及《外國人強制驅逐出國處理辦法第8條第1項》，應以聲請人理解之語言製作之方式，移民署違法作成處分，又強迫讓奧納德搭機出境，利用此造成出國之既成事實，以方便再作成告知書，規避上述規定，因此可認移民署禁止奧納德入國並遣返的處分屬脫法行為。

另外，奧納德21日中午12點起到下午1點抵達德國，並由德國官方接走，原隨行移民官並未繼續隨行，顯示奧納德已不在移民官支配下，所受的逮捕、拘禁狀態已然不存在，法院事實上無從提審或釋放，因此聲請提審無實際意義，應予駁回。

針對移民署人員涉及職權違法，法官認為， 奧納德案的提審票於10月20日晚上8點29分送達國境事務大隊，但奧納德卻在晚上10點20分被安排搭飛機到他國，移民官員違反規定，應交由檢察官另行偵辦，因此將依職權告發。

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