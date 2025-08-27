快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

▲OAT偷拍案，犯嫌黃男等人遭判刑2年4月至16年刑期不等。（示意圖／photoAC）



記者許權毅／台中報導

台中地檢署先前追查兒少性影像「SCP」群組，發現幕後黃男又成立「OAT」群組，專門在小吃店廁所架設針孔，偷拍女子如廁畫面，該集團前後釀863名女子受害。台中地院今依兒少性剝削條例，判主嫌黃男15年、廖男16年、張男6年4月以及李男2年4月刑期。

檢方調查，黃男（32歲）在網路社群Telegram成立「OAT」群組，交換、販售偷拍影像，黃從2020年起，陸續在南投的肉圓店、牛肉麵店廁所內，以抹布包住針孔攝影機方式，偷拍女子如廁畫面，至2024年檢警查獲，共有236名女子受害，其中包括16名未成年女子。

另名廖姓同夥（25歲）則從2022年起，在新北中和某公園女廁以手機偷拍女子，有419名女子受害，當中有4名未成年。全案檢方查扣手機、電腦、微型攝影機等犯罪工具，將2人聲押獲准，去年底移審台中地院，法院2度延長羈押。

2人先前提出交保，台中地院考量，黃、廖違反兒童及少年性剝削防制條例，均坦承犯行，雖尚有被害人未到案，但本案已辯論終結，且2人已與部分被害人和解並旅行，無羈押必要，命各以50萬元交保，限制出境、出海8個月。檢方不服抗告，台中高分院仍駁回。