　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／全台863女遭偷拍！幕後淫魔架變態OAT群組　今重判16年

▲男子鞋挖空裝攝影機夜市偷拍女童裙底。（示意圖／photoAC）

▲OAT偷拍案，犯嫌黃男等人遭判刑2年4月至16年刑期不等。（示意圖／photoAC）

記者許權毅／台中報導

台中地檢署先前追查兒少性影像「SCP」群組，發現幕後黃男又成立「OAT」群組，專門在小吃店廁所架設針孔，偷拍女子如廁畫面，該集團前後釀863名女子受害。台中地院今依兒少性剝削條例，判主嫌黃男15年、廖男16年、張男6年4月以及李男2年4月刑期。

檢方調查，黃男（32歲）在網路社群Telegram成立「OAT」群組，交換、販售偷拍影像，黃從2020年起，陸續在南投的肉圓店、牛肉麵店廁所內，以抹布包住針孔攝影機方式，偷拍女子如廁畫面，至2024年檢警查獲，共有236名女子受害，其中包括16名未成年女子。

另名廖姓同夥（25歲）則從2022年起，在新北中和某公園女廁以手機偷拍女子，有419名女子受害，當中有4名未成年。全案檢方查扣手機、電腦、微型攝影機等犯罪工具，將2人聲押獲准，去年底移審台中地院，法院2度延長羈押。

2人先前提出交保，台中地院考量，黃、廖違反兒童及少年性剝削防制條例，均坦承犯行，雖尚有被害人未到案，但本案已辯論終結，且2人已與部分被害人和解並旅行，無羈押必要，命各以50萬元交保，限制出境、出海8個月。檢方不服抗告，台中高分院仍駁回。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
薔薔真的開除元老員工Song！　本人發聲了
楊皓如移民澳洲「掰了4年半愛車」　殘值不到半價怒：爛死了！
AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切
普發現金編10億作業費！藍白轟「比上次多7億」　財政部解答了
土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」
慈妹「側面上下大面積挖空」！蜜桃臀型被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

現役AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切有無侵害人權

瓦斯行被偷12桶瓦斯！前員工幹的　原因曝：不爽被拗加班送貨

土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」　疑車輛暴衝釀禍

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲北檢還清白

快訊／新竹台68線火燒車濃煙竄天　「瑞典坦克」燒成骨架駕駛嗆傷

閨蜜託孤被控侵占！北檢證實分文未取還清白　邱瓈寬親筆聲明曝

淡水2月大男嬰猝死！生母2年前曾害女嬰截趾　檢警深入調查

高雄超詭異「迷因車位」害吞600元罰單　苦主傻眼：根本陷阱

台中清水農會圍牆「整片垮下來」2車慘被砸　現場畫面曝光

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

現役AV女優來台下海遭驅逐出境　日本交流協會關切有無侵害人權

瓦斯行被偷12桶瓦斯！前員工幹的　原因曝：不爽被拗加班送貨

土城狂撞6機車釀9傷！38歲肇事男「從沒考過駕照」　疑車輛暴衝釀禍

大立光豪門閨蜜31億託孤　邱瓈寬反遭控侵占獲北檢還清白

快訊／新竹台68線火燒車濃煙竄天　「瑞典坦克」燒成骨架駕駛嗆傷

閨蜜託孤被控侵占！北檢證實分文未取還清白　邱瓈寬親筆聲明曝

淡水2月大男嬰猝死！生母2年前曾害女嬰截趾　檢警深入調查

高雄超詭異「迷因車位」害吞600元罰單　苦主傻眼：根本陷阱

台中清水農會圍牆「整片垮下來」2車慘被砸　現場畫面曝光

奴才打麻將橘貓趴中間　大家只好「把牌下在牠身上」吸10萬讚

「在不瘋狂」亞亞懷孕被長輩唸爆！　怒嗆閉嘴：不要教我生小孩

台船公司董事長黃正弘借調期滿將歸建　成大陳政宏為接替人選

台中危老重建降溫　上半年僅62件創2年新低

薔薔驚傳痛心斬斷資深員工　元老攝影師發聲證實：不算完美但精彩

又双叒叕來了！北京再度遇「暴雨」　居民哀嚎：出門跟洗澡一樣

核三公投雖未通過　但戳破非核家園神話

吳欣盈討兒「四寶」護親情羈絆　幹細胞業者：用剩銷毀全球皆同

魏碩成冒冷汗、頭痛仍硬撐5局　坦言一度「快爆炸」：不想拖累球隊

Logo埋伏筆？蘋果秋季發表會進入倒數　五大新品傳聞一次看

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

被逮「現役AV女優」花名曝！趁拍片空檔二度來台

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／土城汽車連環撞釀7傷！騎士躺地一片狼藉畫面曝

更多熱門

相關新聞

獨／台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

獨／台中新光三越9/27復業　精品大咖全留下

台中新光三越即將於9月27日復業，並舉行感謝祭活動。根據《東森新媒體ETtoday》掌握消息，即便氣爆事件停業超過半年，但包括LV、GUCCI、LOEWE、FENDI、ferragamo等精品大咖依舊力挺，台中新光原有的1、2、3樓的精品專櫃全留下，無人出走，台中新光三越重返全台店王寶座應指日可待。

14期49場建案同場競逐　僅6場賣破雙位數

14期49場建案同場競逐　僅6場賣破雙位數

受刑人性侵獄友判1年10月　檢認太輕上訴遭駁回

受刑人性侵獄友判1年10月　檢認太輕上訴遭駁回

雙層巴士登特刊封面卻停駛　台中議員砲轟

雙層巴士登特刊封面卻停駛　台中議員砲轟

警務正性騷　女警求國賠敗訴

警務正性騷　女警求國賠敗訴

關鍵字：

台中偷拍淫魔色狼變態判刑

讀者迴響

熱門新聞

要繳孩子學費！他驚見「上千萬存款消失」真相崩潰

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

薔薔宣布開除元老員工

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

大立光豪門閨蜜託孤遺產案　邱瓈寬獲不起訴

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

即／新北汽車衝撞5機車　已7人送醫傷況不明

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

熱戀傳3年！韓女星突PO「居家約會BTS Jimin片」

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面