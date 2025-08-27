印度連日暴雨「朝聖路線山崩」　至少32死20傷

▲印度北部連日暴雨釀災。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北部連日豪雨引發洪災，知名朝聖路線上的毗濕奴女神（Vaishno Devi）神廟附近26日發生大規模山崩事故，造成至少32人死亡、20人受傷。

▲大雨過後，當地道路損壞。（圖／路透）

路透、NDTV等報導，當地26日下午3時左右突然發生山崩事故，巨石、岩塊接連滑落，迫使前往該聖地的朝聖活動中止。總理莫迪（Narendra Modi）透過社群平台X發文表示，這起山崩事件造成人員傷亡，令人痛心，政府正在協助所有受災民眾。

這場災難性降雨在查摩地區單日雨量高達368毫米，塔威河、契那布河等多條河流水位暴漲，在低窪地區引發水患。此外，塔威河一座橋梁27日上午受損坍塌，多輛車墜落，連接查摩與印度其他地區的重要公路也遭到破壞。

▲▼橋梁坍塌之後，有車輛墜落。（圖／路透）

查摩與克什米爾行政首長阿布杜拉（Omar Abdullah）表示，當務之急是恢復電力、供水與通訊服務。

氣象部門預測，拉達克地區將持續出現雷暴和強風，喜馬偕爾邦及查摩與克什米爾聯邦屬地仍將面臨豪雨威脅。當局已下令查摩、喜馬偕爾邦和旁遮普邦等北部地區學校全面停課。

▼河岸旁的民宅也遭殃。（圖／路透）