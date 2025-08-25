印度YouTuber瀑布旁拍片！下秒「水壩洩洪」被沖走　最後身影曝

▲圖杜遭急流沖走，目前仍下落不明。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名YouTuber日前在奧里薩邦（Odisha）一處瀑布拍攝短片時，不慎遭急流沖走，目前仍下落不明，而他遭急流瞬間沖走的畫面也在網路上曝光。

根據NDTV報導，現年22歲的圖杜（Sagar Tudu）日前與好友一起到奧里薩邦科拉普特鎮（Koraput）旅遊，計劃拍攝各地景點影片放上YouTube。事發當時，他站在杜杜瑪瀑布（Duduma Waterfall）旁的岩石上，正在使用無人機取景。

不料，當地因連日豪雨，馬查昆達水壩（Machakunda dam）管理單位緊急開閘洩洪。雖然當局事先已通知下游居民，但水勢仍在短時間內暴漲，圖杜被困在岩石上，最終因無法支撐強勁水流而被沖走。

現場遊客與當地居民曾試圖將他拉回，但救援未果。隨後警方與消防單位趕抵現場，立刻展開搜救行動，但截至目前仍未尋獲圖杜的蹤影。