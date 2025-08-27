批賴政府淡化台灣光復意義　陸國台辦怒嗆「民族X類」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，大陸近期持續批評賴政府刻意淡化台灣光復的意義。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27）日於例行記者會上嚴詞怒嗆賴政府否認台灣光復的歷史意義、歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，「是典型的數典忘祖、民族敗類」。

陸委會日前表示，大陸聲稱對日抗戰是由中國共產黨所領導，據此證明台灣是中國一部分，「以此誤導民眾、混淆國際社會認知」。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，日本發動全面侵華戰爭後，「中國共產黨在民族危亡關頭高舉抗日民族統一戰線旗幟，堅持全面抗戰路線，浴血奮戰，成為堅持抗戰的中流砥柱」。

朱鳳蓮還稱，「中國共產黨領導開闢的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成共同抗擊日本侵略者的戰略局面，贏得抗戰勝利，並使遭受日本帝國主義侵佔長達50年的寶島台灣回到祖國懷抱。台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分。」

▼賴清德總統。（圖／記者陳家祥攝）

大陸近期也批評賴政府淡化台灣光復的意義，朱鳳蓮表示，「從1931年到1945年，中國人民經過長達14年艱苦卓絕的英勇鬥爭，取得抗日戰爭的偉大勝利，並使遭受日本帝國主義侵佔長達50年的寶島台灣回到祖國懷抱」。

她強調，「台灣光復回歸祖國，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大抗戰勝利的重要成果，值得兩岸同胞共同紀念」。

朱鳳蓮怒批，賴清德當局刻意淡化、否認台灣光復的歷史意義，歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，是對中國人民抗日戰爭和世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，「是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆，是典型的數典忘祖、民族敗類」。

8月15日，是日本宣布無條件投降紀念日，賴清德當天發文稱「第二次世界大戰終戰日」，並避開「日本侵略以及中國抗戰勝利」等語。

對此，朱鳳蓮批評，賴清德完全喪失民族立場，刻意無視中國人民抗日戰爭史實，以偷換概念、混淆是非來歪曲二戰歷史，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，兜售「台獨」分裂謬論，其本質還是「以武謀獨」、「倚外謀獨」。