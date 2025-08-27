　
政治

賴清德：今年3度替官兵加薪　立院齊頭式加薪導致薪資結構失衡

▲▼總統賴清德主持將官晉升典禮。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德主持將官晉升典禮。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德27日主持「中華民國114年9月份將官晉任授階典禮」時指出，明年度國防預算編列9000億元，比照北約標準將超過GDP3%，具體展現我國積極強化自我防衛的決心。他也提到，政府已在4月、6月與7月實質增加官兵薪資，至於立院通過的待遇提升方案，有違憲疑慮，齊頭式加薪可能導致薪資結構失衡，無法反映不同部隊的專業能力，以及所承受的風險差異。

賴清德致詞時，先向晉任的申晋強將軍、劉文靖將軍，表達祝賀。他說，申將軍曾任陸軍機步二三四旅政戰主任、陸軍航特部督察室副主任、以及陸軍司令部軍督組組長；劉將軍曾任海軍二五六戰隊參謀主任、一六八艦隊蘭陽艦長、以及海軍艦指部副參謀長等職務。

賴清德表示，兩位將軍在過往職務任內，無論是推動「國軍軍風紀律改革專案」，督導專案查察及肅貪防弊；或是執行「水上特種作戰訓場新建工程」，以及指揮軍艦海上警戒、監控等任務都有傑出的表現。

賴清德指出，現在申將軍將調任國防部總督察長室的軍督處處長，劉將軍將調任戰規司戰研處處長。他期待兩位能在新職位上，發揮專長，強化戰略規劃及訓練機制，以靈活、積極的態度和作為，進一步提升國軍整體戰力。

此外，賴清德表示，面對多變複雜的國際情勢，未來的挑戰與任務將更加繁重。每一位將軍都責無旁貸，要帶領部隊堅守崗位，和全體官兵同心協力，以勤訓精練、科技戰力與戰術革新，展現國軍的專業與決心。

賴清德指出，政府確保國家安全、維護區域和平及照顧官兵的決心，始終堅定不移。明年度的國防預算，編列9000億元，比照北約標準，將超過GDP 3%，是我們積極強化自我防衛能力的具體展現。

同時，賴清德強調，政府會持續當國軍最堅實的後盾。今年4月宣布調升志願役勤務加給、戰鬥部隊加給；6月調升網路戰加給；7月調升戰航管加給及電偵加給。這些調整都已經正式生效，實質增加官兵薪資。

對於立法院另行通過的待遇提升方案，賴清德表示，在程序上有違憲疑慮，齊頭式的加薪方式，也可能導致薪資結構失衡，無法反映不同部隊的專業能力，以及所承受的風險差異。因此，未來若大法官釋憲結果合憲，政府將依法追溯補齊；若確定違憲，會在兼顧國家安全、財政負擔及整體經濟發展前提下，依照部隊的任務性質，持續完善官兵的待遇制度。

▼總統賴清德主持將官晉升典禮。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德主持將官晉升典禮。（圖／總統府提供）

批賴政府淡化台灣光復意義　陸國台辦怒嗆「民族X類」

批賴政府淡化台灣光復意義　陸國台辦怒嗆「民族X類」

今年是抗戰勝利暨台灣光復80週年，大陸近期持續批評賴政府刻意淡化台灣光復的意義。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27）日於例行記者會上嚴詞怒嗆賴政府否認台灣光復的歷史意義、歪曲抗戰歷史，甚至粉飾美化日本殖民統治，「是典型的數典忘祖、民族敗類」。

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

「只有王世堅有資格檢討柯建銘」　黃揚明：全黨集體失能都該扛責

拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

拋民進黨收拾殘局該做3件事　游盈隆：賴清德中常會率全體鞠躬致歉

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

賴清德諸牌失靈　為國民黨重返執政鋪路！

朱：柯建銘續留立院對不起台灣　要賴給答案

朱：柯建銘續留立院對不起台灣　要賴給答案

