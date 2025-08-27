館長讚深圳發展　國台辦：做中國人自豪感油然而生，是情理之中的事

▲館長陳之漢（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者陳冠宇／北京報導

網紅「館長」陳之漢日前結束深圳、澳門之旅，期間讚揚大陸的發展狀況。對此，大陸國台辦表示，「做堂堂正正中國人的自豪感油然而生，是情理之中的事」。

館長近日在訪問深圳之後表示，「民進黨都在對台灣人說謊」，大陸不止不落後，其中深圳甚至贏過台灣，40年從一片黃土路蛻變為科技城市，還感嘆台灣比深圳落後10年。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（27）日於例行記者會上表示，包括台灣網紅在內的台灣同胞近期紛紛前來深圳，多角度觀察體驗科技前沿、活力無限、民生幸福的現代化發展，「做堂堂正正中國人的自豪感油然而生，是情理之中的事」。

館長在澳門交流時表示他沒法開通抖音、B站帳號，但他在8月22日在抖音實名認證了帳號。朱鳳蓮對此表示，抖音、嗶哩嗶哩等網路社交平台對包括台胞在內的網民申請開設帳號，均有明確規定；台胞只要依規申請，經審核通過後均可開通帳號，和大陸網友分享資訊。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，近日我方查處唱和中共的台灣藝人，文化部長李遠表示，根據陸委會提供名單，文化部依據法律進行溝通，並了解藝人想法；陸委會發言人梁文傑表示，已陸續通知20名藝人說明，若藝人到期仍未回覆，視同不回覆、放棄說明機會，就會做出裁處。

朱鳳蓮表示，一段時間以來，民進黨當局變本加厲阻撓限制兩岸交流往來，對台灣同胞來往大陸不遺餘力打壓阻撓，嚴重損害台灣同胞利益福祉。她批評，「民進黨當局查處台灣演藝人員，其實就是企圖通過不斷渲染所謂『統戰威脅』，加大恐嚇支持和參與兩岸交流的島內人士，完全不得民心。」

朱鳳蓮強調，「包括演藝人員在內的廣大台灣同胞作為中國人，表達對國家的認同、對『台獨』分裂的反對，是發自內心的真情流露，是他們的正當權益。我們將一如既往支持鼓勵兩岸文化交流合作，歡迎台灣演藝人員前來大陸發展，並採取必要措施維護他們的正當合法權益。」