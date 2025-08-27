　
大陸 大陸焦點 特派現場

海基會要求協助註銷大陸戶籍？　國台辦：須以「台灣省」名義提出請求

▲▼大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（2025.08.27）。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

於今（27）日的大陸國台辦例行記者會上，陸媒披露，海基會已致函海協會，希望協助註銷定居台灣的大陸居民戶籍。對此，發言人朱鳳蓮表示，除非民進黨當局承認一個中國原則，以「台灣省」名義向各省區市主管部門提出，否則不會接受此類請求。

大陸「中央廣播電視總台」記者提問時，披露了上述消息，她稱：「據了解，台灣海基會近日致函海協會，希望協助註銷多名已定居台灣的大陸居民戶籍並提供相關證明文件等。對此有何回應？」

朱鳳蓮回應稱，兩會對話溝通機制早已停擺，原因眾所周知。她說，只有回到「九二共識」共同政治基礎上，承認兩岸同屬一個國家、一個民族的事實，兩岸對話溝通機制才能重啟，協商解決具體事務。

她說，民進黨當局刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的陸配，在早已超過追溯期的情況下，要求他們限期補繳所謂「喪失原籍證明」，否則就註銷當事人台灣身份。

朱鳳蓮接著強調，這是典型的濫權妄為、與民為敵的行為，其目的是製造「兩國論」，為「台獨」分裂服務，已遭到島內（指台灣）輿論和台灣社會的抨擊和反對。

她表示，大陸公安機關始終依法依規處理有關居民戶籍事宜，為百姓排憂解難，但絕不意味著會助紂為虐。

朱鳳蓮最後稱，「除非民進黨當局承認一個中國原則，以台灣省名義向各省區市主管部門提出請求，否則大陸方面不會接受民進黨當局提出的此類所謂請求。」

▼海基會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會大樓。（圖／記者蔡紹堅攝）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

海基會國台辦海協會大陸戶籍

