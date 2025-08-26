黃仁勳愛店「五燈獎豬腳飯」客人借廁所爆鬥毆　店家回應了

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區知名的「五燈獎豬腳飯」是AI教父黃仁勳最愛的美食之一，連前立委高嘉瑜也去吃過，昨（25）日晚間卻發生借廁所引爆的互毆事件，2名酒醉客人用餐時，因借廁所與座位問題，與店員發生口角，不僅將飯菜砸在店員身上，還當場互毆，造成雙方掛彩。警方獲報後，到場將3人帶回偵辦，全案訊後依傷害、妨害名譽等罪嫌移送法辦；翌日記者走訪店家，店員表示店內有提供廁所，但2人走錯方向，才產生誤會。

▼三重區五燈獎豬腳飯生意並未受到鬥毆事件影響 。（圖／記者陳以昇攝）

這家位在新北市三重區正義北路上知名的「五燈獎豬腳飯」，成立於1981年，第一代黃炳南在三重地區擺攤，後來第二代的黃怡螢在歌唱節目《五燈獎》拿到五度五關，因此聲名大噪，店名便由此而來。AI教父黃仁勳美食圖鑑其中一家就是五燈獎，連前立委高嘉瑜也去吃過，是新北市家喻戶曉的平民美食。

▼店員表示有提供廁所，是客人走錯方向引起誤會 。（圖／記者陳以昇攝）

沒想到昨晚6時許卻發生借廁所引發的暴力打架事件，42歲許男與40歲潘男酒後到三重區五燈獎豬腳飯正義北路店用餐時，因想找廁所而走向後門時，27歲店員黃男上前告知後門並無廁所，卻遭2人飆罵髒話。雙方因此發生第一波口角。

隨後，許、潘2人準備入座，店員黃男又表示店內6至8人的多人座位不開放用餐，請他們改坐2至4人的座位，這讓2名酒醉客人更為不滿。等到黃男再次靠近旁邊餐桌收拾餐盤時，潘男突然情緒失控，將飯菜直接砸向黃男，並不斷飆罵三字經。黃男不堪受辱，雙方隨即在店內扭打成一團，上演全武行。

這場衝突造成潘男眼角被割傷，許男與黃男也都有輕微的擦挫傷。警方到場後，立即將3人帶回派出所釐清案情。警訊後，黃男對許、潘兩人提出傷害及妨害名譽告訴；而許男、潘男也向黃男提出傷害告訴。全案依傷害、妨害名譽等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

《東森新媒體ETtoday》記者實地向店家查證，店家是有提供廁所，只是客人走錯方向，才引起誤會，事件並沒有影響來客量，但店員對於打架過程不願多談，都說老闆不在，不清楚經過，至於後續是否會擔心遭到恐嚇報復，店員搖頭：「沒聽說。」

▼三重警方問被害黃姓店員事發經過 。（圖／記者陳以昇翻攝）