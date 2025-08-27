　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

喪屍菸彈利用電子菸方便吸食，在年輕族群間氾濫。（示意圖／報系資料照）

▲喪屍菸彈利用電子菸方便吸食，在年輕族群間氾濫。（示意圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

二級毒品依托咪酯在台灣造成嚴重危害並奪走多條人命，還導致2名警員不幸殉職，2024年11月被列為二級毒品，卻因口味多元、吸食方便，依托咪酯在國高中校園內依然氾濫，有學生自己成為藥頭，甚至發起團購「一人一口」，刑事局則期盼能與教育系統合作，一同將毒品趕出校園。

據了解，依托咪酯俗稱「喪屍菸彈」，原是麻醉藥物，卻被不肖分子製成菸油，搭配電子菸販售，因其吸食便利、口味多元、還無色無味，2023年起在台灣流竄，更造成多起悲劇。

新北市三重分局員警黃瑋震2024年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食依托咪酯後駕車的黃國維高速撞上、不幸身亡，得年僅28歲；土城警分局清水派出所長劉宗鑫同年9月30日查緝毒品時，被同樣吸食依托咪酯的陳嘉瑩拖行撞護欄喪命，享年39歲；康橋國際學校車隊4月在彰化遭蕭文榮駕車逆向衝撞，導致7名學生輕重傷，同樣也是依托咪酯惹禍。

喪屍菸彈害2名英勇員警殉職，三重警分局員警黃瑋震遭毒駕撞死，以國旗覆棺下葬，在家屬心中留下永遠的哀慟。（圖／趙世勳攝）

▲喪屍菸彈害2名英勇員警殉職，三重警分局員警黃瑋震遭毒駕撞死，以國旗覆棺下葬，在家屬心中留下永遠的哀慟。（圖／趙世勳攝）

英勇警員付出血的代價讓依托咪酯迅速「升級」，2024年5月先被列為第四級管制毒品，同年8月成為第三級毒品，11月再提升為第二級毒品，但加重刑罰卻無法阻止喪屍大軍在年輕族群持續橫行。

本刊調查，一公斤的依托咪酯原料成本為20萬，而一公斤原料可製成一萬顆電子菸彈，每顆菸彈售價約為2000元上下，加上香精、菸彈空殼和人工成本後利潤仍將近百倍。

且依托咪酯製作簡單、吸食方便，在年輕人間迅速流行，在殺頭生意有人做的原則下，毒販們將依托咪酯視為財富密碼持續販售，連國高中校園都淪陷，有學生自己就成為藥頭，甚至同學間還會湊錢團購，「你一口我一口」輪流吸食，還得意洋洋認為自己走在時代潮流。

刑事局毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪證實，依托咪酯不像傳統毒品需要水車、K盤或注射針頭等吸毒工具，還能加入香精、增加煙霧以滿足年輕族群的感官刺激，的確在年輕一輩中快速傳播，他呼籲教育局能敞開心胸與警方配合，透過社政、少輔和學校教育將毒品趕出校園。依托咪酯暴利近百倍，吸引不肖分子鋌而走險，警方希望加強法規管制讓毒梟不敢輕舉妄動。（圖／翻攝畫面）

▲依托咪酯暴利近百倍，吸引不肖分子鋌而走險，警方希望加強法規管制讓毒梟不敢輕舉妄動。（圖／翻攝畫面）

鄭偉豪表示，新興毒品能流行，其載具電子菸管是關鍵，而依據《菸害防制法》，電子菸全面禁止製造、輸入、販售、供應、展示和廣告，但僅行政罰的罰鍰而非刑事責任，且對持有並無明文刑責，增加警方查緝難度，也讓毒梟有恃無恐，呼籲國健署將持有電子菸管加進處罰，並將製造運輸納入刑罰，從各方面守護人民健康與社會安定，展現毒品零容忍的決心。

◎拒絕毒品，珍惜生命。

延伸閱讀
喪屍闖關1／緝毒犬也聞不出來！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光
貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
傳內閣異動15人！　石崇良升衛福部長、李洋掌運動部
「小英男孩」光電案　涉案董事長竟是國民黨大咖女婿、金主
快訊／傳石崇良接任衛福部長　邱泰源鬆口：全力配合團隊調整
奶茶三兄弟買1送1！　只有今天
台南警察外遇人妻！　慘被記過調職
快訊／櫃姐狠悶殺2兒女　仍判無期
理科太太跌神壇關鍵曝！　486狂讚1網紅：這就是差別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

科長喊「美女」摸頸性騷！台中女警嚇到焦慮症　求償21萬國賠

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

越籍受刑人打死馬籍獄友爆疑點多　北監澄清：絕無隱匿

轎車突減速！曳引車急閃衝護欄...小貨車又撞上　慘釀4傷畫面曝

囂張畫面曝！逼車被叭竟當妻小面前爆打騎士　大貨車駕駛慘了

上班尖峰濃煙瀰漫國3！名間段大貨車引擎突起火　駕駛急逃生

快訊／重磅！中華男籃國手葉惟捷投入PLG選秀　共18人報名參選

家寧「社群被洗版」哭了！引用泰勒絲名言：請把自己當精品去對待

假賣演唱會門票！他靠「無卡提款」騙歌迷4萬元　下場要關1年半

詐騙新手法！詐團冒名網購高鐵票　利用退票機制洗錢

U18中華隊27日搭星宇航空飛沖繩　練習賽交手美國、日本社會人

石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

泡泡瑪特新品上線即秒殺　星星人受追捧！二手「隱藏版」溢價超6倍

黃仁勳盼輝達總部明年5月動工　蔣萬安：密切溝通、市府全力協助

遭爆劈腿成性！孫安佐認幕後主使是前任阿乃　無奈發聲：女人就是會嫉妒

醋男拿柴刀衝摩鐵抓姦！小王急躲草叢　他「槍比頭」劫貨車逃亡

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

社會熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

即／邱瓈寬再捲豪門遺產官司　被控侵吞閨蜜31億

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／新北回收場大火！異味飄2區

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

更多熱門

相關新聞

依托咪酯偽裝沐浴乳侵台！

依托咪酯偽裝沐浴乳侵台！

據了解，印度是全球主要的藥品出口國，以高質量、價格實惠著稱，還得到「世界藥房」稱號，而在美名背後，卻有大批毒品化學品、藥品名義輸出，在不肖分子手中成為牟取暴利的毒品，如今台灣境內的依托咪酯更絕大多數來自印度。

布魯斯威利患失智症3年近況曝

布魯斯威利患失智症3年近況曝

超商貨架滿是「1肉品」　她不解：以前不流行

超商貨架滿是「1肉品」　她不解：以前不流行

男翻18噸垃圾尋回婚戒　妻感動落淚

男翻18噸垃圾尋回婚戒　妻感動落淚

10款七夕精品禮物清單

10款七夕精品禮物清單

關鍵字：

周刊王依托咪酯

讀者迴響

熱門新聞

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面