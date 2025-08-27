高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫

▲喪屍菸彈利用電子菸方便吸食，在年輕族群間氾濫。（示意圖／中時報系資料照）

圖文／CTWANT

二級毒品依托咪酯在台灣造成嚴重危害並奪走多條人命，還導致2名警員不幸殉職，2024年11月被列為二級毒品，卻因口味多元、吸食方便，依托咪酯在國高中校園內依然氾濫，有學生自己成為藥頭，甚至發起團購「一人一口」，刑事局則期盼能與教育系統合作，一同將毒品趕出校園。

據了解，依托咪酯俗稱「喪屍菸彈」，原是麻醉藥物，卻被不肖分子製成菸油，搭配電子菸販售，因其吸食便利、口味多元、還無色無味，2023年起在台灣流竄，更造成多起悲劇。

新北市三重分局員警黃瑋震2024年7月13日凌晨巡邏時，遭吸食依托咪酯後駕車的黃國維高速撞上、不幸身亡，得年僅28歲；土城警分局清水派出所長劉宗鑫同年9月30日查緝毒品時，被同樣吸食依托咪酯的陳嘉瑩拖行撞護欄喪命，享年39歲；康橋國際學校車隊4月在彰化遭蕭文榮駕車逆向衝撞，導致7名學生輕重傷，同樣也是依托咪酯惹禍。

▲喪屍菸彈害2名英勇員警殉職，三重警分局員警黃瑋震遭毒駕撞死，以國旗覆棺下葬，在家屬心中留下永遠的哀慟。（圖／趙世勳攝）

英勇警員付出血的代價讓依托咪酯迅速「升級」，2024年5月先被列為第四級管制毒品，同年8月成為第三級毒品，11月再提升為第二級毒品，但加重刑罰卻無法阻止喪屍大軍在年輕族群持續橫行。

本刊調查，一公斤的依托咪酯原料成本為20萬，而一公斤原料可製成一萬顆電子菸彈，每顆菸彈售價約為2000元上下，加上香精、菸彈空殼和人工成本後利潤仍將近百倍。

且依托咪酯製作簡單、吸食方便，在年輕人間迅速流行，在殺頭生意有人做的原則下，毒販們將依托咪酯視為財富密碼持續販售，連國高中校園都淪陷，有學生自己就成為藥頭，甚至同學間還會湊錢團購，「你一口我一口」輪流吸食，還得意洋洋認為自己走在時代潮流。

刑事局毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪證實，依托咪酯不像傳統毒品需要水車、K盤或注射針頭等吸毒工具，還能加入香精、增加煙霧以滿足年輕族群的感官刺激，的確在年輕一輩中快速傳播，他呼籲教育局能敞開心胸與警方配合，透過社政、少輔和學校教育將毒品趕出校園。

▲依托咪酯暴利近百倍，吸引不肖分子鋌而走險，警方希望加強法規管制讓毒梟不敢輕舉妄動。（圖／翻攝畫面）

鄭偉豪表示，新興毒品能流行，其載具電子菸管是關鍵，而依據《菸害防制法》，電子菸全面禁止製造、輸入、販售、供應、展示和廣告，但僅行政罰的罰鍰而非刑事責任，且對持有並無明文刑責，增加警方查緝難度，也讓毒梟有恃無恐，呼籲國健署將持有電子菸管加進處罰，並將製造運輸納入刑罰，從各方面守護人民健康與社會安定，展現毒品零容忍的決心。

◎拒絕毒品，珍惜生命。

延伸閱讀

▸ 喪屍闖關1／緝毒犬也聞不出來！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台 最大輸出國曝光

▸ 貼心獻帽1／劉書宏新歡曝光！護愛席惟倫「大街狂吸」超曖昧

▸ 原始連結