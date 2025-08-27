　
社會 社會焦點 保障人權

緝毒犬也聞不出！依托咪酯偽裝沐浴乳侵台　最大輸出國曝光

保三總隊1月破獲來自印度的依托咪酯300公斤，是至今最大查獲案，顯示印度已成依托咪酯的最大來源。（圖／翻攝畫面）

▲保三總隊1月破獲來自印度的依托咪酯300公斤，是至今最大查獲案，顯示印度已成依托咪酯的最大來源。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市淡水區今（2025）年6月發生民宅火警，造成1死3傷事故，警方追查發現該民宅為二級毒品、俗稱「喪屍菸彈」的依托咪酯的分裝場，疑似在製毒過程中發生意外而導致爆炸，而知情人員透露，該批依托咪酯來自印度，以液態方式入關，在緝毒犬都聞不出來下躲避追緝，也讓緝毒幹員擔心此方式成為破口，讓「喪屍大軍」入境，戕害國人健康外更恐造成社會嚴重危害。

據了解，印度是全球主要的藥品出口國，以高質量、價格實惠著稱，還得到「世界藥房」稱號，而在美名背後，卻有大批毒品化學品、藥品名義輸出，在不肖分子手中成為牟取暴利的毒品，如今台灣境內的依托咪酯更絕大多數來自印度。

淡水毒工廠6月發生爆炸案，導致1死3傷事故，而該批毒品來源以液態方式輸入，恐成毒品查緝的破口。（圖／翻攝畫面）

▲淡水毒工廠6月發生爆炸案，導致1死3傷事故，而該批毒品來源以液態方式輸入，恐成毒品查緝的破口。（圖／翻攝畫面）

高等檢察署6月宣布第十二波「安居緝毒專案」結果，公告1到4月間的毒品查緝成果，依托咪酯類新興毒品重量共查扣364公斤，當中300公斤來自印度，第十一波「安居緝毒專案」則查扣225.6公斤依托咪酯，當中135公斤同樣來自印度，而檢警查獲成果斐然，不肖分子卻是「魔高一丈」，變換方式試圖闖關，

新北市淡水區忠愛街一棟2層樓磚造民宅6月發生爆炸事故，導致24歲林姓男子被燒成焦屍、當場身亡，在場的26歲陳姓男子、27歲郭姓男子和28歲陳姓男子則被燒傷。

警方在屋內找到依托咪酯菸油和多支裝有毒品原料的鋼瓶，研判該處是製毒工廠，犯嫌在製毒過程中發生事故，26歲陳男和郭男在案發後還逃跑，遭檢方聲押禁見獲准。

據了解，該案毒品同樣來自印度，與過往粉狀的依托咪酯原料不同，毒販用沐浴乳、清潔品等名義報關，在境外便將依托咪酯稀釋成菸油，裝進瓶子中偽裝成洗沐和清潔用品大舉入台，因沒有異味，連緝毒犬都無法查緝，第一線難以發現異樣。

刑事局毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪警告不肖分子勿以身試法，警方將讓他們無所遁形。（圖／黃威彬攝）

▲刑事局毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪警告不肖分子勿以身試法，警方將讓他們無所遁形。（圖／黃威彬攝）

「這樣做，他的密度都是一樣的，X光都看不出來。」不願具名第一線緝毒人員透露，過往都是在貨品中夾帶試圖闖關，X光機一掃便有高機率查獲，而分裝成液態雖會增加報關成本，卻能大幅提升成功率並降低風險，一旦入關便是數十到百倍的利潤，即使罪責加重也無法阻止毒販們前仆後繼地鋌而走險，喪屍大軍大舉入台恐造成台灣社會嚴重危害。

刑事局毒品查緝中心執行秘書鄭偉豪則表示，目前發現的大規模走私的印度依托咪酯都以粉末為主，包括1月由保安警察第三總隊、航空警察局、高雄和台北市警局聯手偵破，發現空運進口貨品夾藏第二級毒品依托咪酯總重300公斤，黑市價格高達75億元，以及2024年10月以貨櫃方式闖關的135公斤依托咪酯，市價也飆破27億元。

鄭偉豪表示，為防止毒品入關，負責邊境的保三總隊，以及航空警察局和關務署會以大數據分析，釐清入關行和進口商的進出口紀錄、資本額、營業項目等，交叉比對以分析高風險貨櫃加強查緝，他警告毒販勿以身試法，檢警將以各種手段讓不肖分子無所遁形。

◎拒絕毒品，珍惜生命。

喪屍闖關2／高中生團購一人一口　依托咪酯百倍暴利連殺2警仍氾濫
科技業偷情1／安碁總經理遭爆戀上辦公室人妻　處長夫驚覺遭綠怒告
08/26 全台詐欺最新數據

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

