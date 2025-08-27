岡山治安拉警報！毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　1月4起重大案件

▲高雄梓官街頭暴力，一名男子腿部濺血送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

26日高雄市燕巢才發生因為毒品殺人案，沒想到現在梓官又傳出街頭暴力，一名男子腿部濺血，燕巢跟梓官都是高雄市岡山分局轄區，從8月以來治安事件頻傳，從毒品糾紛釀命案、詐欺嫌疑人中槍亡、情感糾紛槍響，一個月內已累積4起重大案件，讓地方民眾憂心忡忡。

27日凌晨，梓官漁港二路發生酒後口角案件，50歲楊姓男子與劉姓友人爭執，警方詢問在場的曾姓女子（楊男妻子），她表示，丈夫稍早與劉姓友人於現場飲酒後因口角爭執而發生肢體衝突，致丈夫受傷倒地。警方到場時，劉男已經離去，且楊男因飲酒過量意識不清，供述反覆。

▲26日發生一名男子因為毒品被殺，丟包在醫院 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方強調，楊姓男子對案發經過無法具體說明，將待其酒醒後，再行詢問以進一步了解案發經過，但有目擊者表示應該有6個人動手，不過警方強調透過監視器釐清之後「確定至少3人拿棍棒」，全案將依《刑法》傷害罪嫌偵辦，

8月25日深夜，30歲葉姓男子與黃姓毒友爆發口角，因拒絕「賒帳」提供毒品，遭對方狠刺三刀後送醫不治。行兇的29歲黃姓男子逃逸數小時後投案，全案以殺人罪嫌送辦。

8月13日，岡山筧橋仁義路口河堤公園再度驚傳槍響，50歲馮姓男子與妻子感情失和後，持改造槍枝自戕，送醫仍不治。警方在現場找到槍枝、子彈，排除外力介入。

▲高雄岡山從月初開始2周內發生2起持槍自戕案件，撐黑傘為分局長王春生。（圖／記者許宥孺翻攝）

更早前，8月初岡山中崙寮路也發現一名34歲歐姓男子倒臥車旁，頭部中彈，現場留有改造槍枝與彈殼。警方初步研判為自戕，但因手槍位置落在胯下，引發外界質疑。警方調查，死者涉及詐欺案件，死因仍待釐清。

短短1個月內，岡山與鄰近的梓官地區連環發生「毒品殺人、詐欺嫌疑人槍擊、感情糾紛槍枝自戕、酒後口角衝突」，毒品與槍枝問題交錯，加上酒後鬥毆，讓地方社會充滿不安，民眾擔憂聲浪，地方治安陰影正逐步擴大。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995