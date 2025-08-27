　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

岡山治安拉警報！毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　1月4起重大案件

▲高雄梓官街頭暴力，一名男子腿部濺血送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄梓官街頭暴力，一名男子腿部濺血送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

26日高雄市燕巢才發生因為毒品殺人案，沒想到現在梓官又傳出街頭暴力，一名男子腿部濺血，燕巢跟梓官都是高雄市岡山分局轄區，從8月以來治安事件頻傳，從毒品糾紛釀命案、詐欺嫌疑人中槍亡、情感糾紛槍響，一個月內已累積4起重大案件，讓地方民眾憂心忡忡。

27日凌晨，梓官漁港二路發生酒後口角案件，50歲楊姓男子與劉姓友人爭執，警方詢問在場的曾姓女子（楊男妻子），她表示，丈夫稍早與劉姓友人於現場飲酒後因口角爭執而發生肢體衝突，致丈夫受傷倒地。警方到場時，劉男已經離去，且楊男因飲酒過量意識不清，供述反覆。▲▼岡山丟包 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲26日發生一名男子因為毒品被殺，丟包在醫院 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方強調，楊姓男子對案發經過無法具體說明，將待其酒醒後，再行詢問以進一步了解案發經過，但有目擊者表示應該有6個人動手，不過警方強調透過監視器釐清之後「確定至少3人拿棍棒」，全案將依《刑法》傷害罪嫌偵辦，

8月25日深夜，30歲葉姓男子與黃姓毒友爆發口角，因拒絕「賒帳」提供毒品，遭對方狠刺三刀後送醫不治。行兇的29歲黃姓男子逃逸數小時後投案，全案以殺人罪嫌送辦。

8月13日，岡山筧橋仁義路口河堤公園再度驚傳槍響，50歲馮姓男子與妻子感情失和後，持改造槍枝自戕，送醫仍不治。警方在現場找到槍枝、子彈，排除外力介入。

▲高雄岡山2周內發生2起持槍自戕案件。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄岡山從月初開始2周內發生2起持槍自戕案件，撐黑傘為分局長王春生。（圖／記者許宥孺翻攝）

更早前，8月初岡山中崙寮路也發現一名34歲歐姓男子倒臥車旁，頭部中彈，現場留有改造槍枝與彈殼。警方初步研判為自戕，但因手槍位置落在胯下，引發外界質疑。警方調查，死者涉及詐欺案件，死因仍待釐清。

短短1個月內，岡山與鄰近的梓官地區連環發生「毒品殺人、詐欺嫌疑人槍擊、感情糾紛槍枝自戕、酒後口角衝突」，毒品與槍枝問題交錯，加上酒後鬥毆，讓地方社會充滿不安，民眾擔憂聲浪，地方治安陰影正逐步擴大。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 3 7812 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵「彈性乘車」將取消！　改搭較早車次要換票
快訊／菲律賓西方熱帶低壓生成！朝南海前進
獨／曹雅雯手機、行李遭搶！　嫌犯當場逮捕
「現役AV女優」台中賣淫！　7女被逮畫面曝
女星突PO「居家約會BTS Jimin片」　秒刪仍被截
李四川揭輝達台灣總部9月底拍板！　黃仁勳盼明年5月開工
不願與失智婆婆同住　狄鶯咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

新北19歲男找旅館遇路檢　內褲藏喪屍煙彈！他喊：怎麼又被抓

國1塞車自小客剎不住「3車撞成一團」　車頭爛毀瞬間畫面曝

高雄梓官漁港深夜格鬥秀！3人棍棒+螺絲起子狂毆　男濺血倒地

屏東男無照駕駛欠國庫20萬　不動產遭查封！姑姑出手相救

獨／下周將到案執行！女狂粉髮廊拉扯曹雅雯　沒錢交保改限制住居

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！50分鐘開價2萬等嘸人

盜伐紅檜扁柏等貴重木！逃逸外籍移工組山老鼠集團　10人遭起訴

手卡檳榔剝鬚機5歲童狂哭　消防倒轉機器助脫困...2指變形送醫

岡山治安拉警報！毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　1月4起重大案件

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【牠竟然走過來了】野生長鬃山羊親人到像在迎接老朋友！好不可思議

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

【一砸洩憤】金豬食堂訂位被取消　超時男怒砸存錢筒洩憤

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

新北19歲男找旅館遇路檢　內褲藏喪屍煙彈！他喊：怎麼又被抓

國1塞車自小客剎不住「3車撞成一團」　車頭爛毀瞬間畫面曝

高雄梓官漁港深夜格鬥秀！3人棍棒+螺絲起子狂毆　男濺血倒地

屏東男無照駕駛欠國庫20萬　不動產遭查封！姑姑出手相救

獨／下周將到案執行！女狂粉髮廊拉扯曹雅雯　沒錢交保改限制住居

台中掃黃赫見3日女　「素人AV女優」曝光！50分鐘開價2萬等嘸人

盜伐紅檜扁柏等貴重木！逃逸外籍移工組山老鼠集團　10人遭起訴

手卡檳榔剝鬚機5歲童狂哭　消防倒轉機器助脫困...2指變形送醫

岡山治安拉警報！毒品殺人、持槍自戕、街頭暴力　1月4起重大案件

高雄恐怖大雷雨！旗津造船廠5層樓鷹架倒塌壓毀電桿　畫面曝光

烏克蘭男子「禁出境」年齡上修至22歲！　鼓勵年輕人出國求學

廣達小金孫達明9月上市　今股價衝高至525元「漲幅達27%」

重申「不排斥選新北市長」　李四川：藍白怎麼整合讓黨主席決定

00881台日跨境連結ETF　9／12日東京證交所掛牌

「被燒肉耽誤的甜點店」籌備高雄2店　餐廳落腳台鋁生活商場

七夕限定！台南三館合推戀愛任務　淨水送孽緣、太空情書超浪漫

理科太太「1關鍵」傷透粉絲跌神壇！486先生讚1人：蔡阿嘎厲害

道奇主力牛棚維西亞進傷兵名單！　球迷哀嚎：用太兇的下場

《鬼滅》片長怕跑廁所　醫打臉「麻糬止尿」：高蛋白飲食才有效

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

社會熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

小英男孩「囂張1動作」　被羈押禁見

「小英男孩」涉收賄喬電　3人收押禁見

台中21歲女搭訕帥哥喊「可以玩我嗎」　遭判拘役

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

即／新北回收場大火！異味飄2區

群創處長如「行走的USB」　自爆連戰3人妻

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

北監爆受刑人被打死！　多人驚見冤魂討公道

更多熱門

相關新聞

史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

史上最大宗！美海岸防衛隊查獲市價144億毒品　能毒死全佛州人口

美國海岸防衛隊26日表示，國安級巡邏艦「漢彌爾頓號」（Hamilton）日前在佛州勞德岱堡的港口卸下該單位歷來最大宗毒品查獲量，總價值達4億7300萬美元（約新台幣144億元），其中可卡因部分相當於2300萬劑致命劑量，足以造成佛羅里達州全州人口致命過量，突顯跨國毒品走私對美國構成的嚴重威脅。

高雄大寮騎士「輾到沿路散落水泥塊」慘摔！命危送醫搶救

高雄大寮騎士「輾到沿路散落水泥塊」慘摔！命危送醫搶救

高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電

高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電

27國500舞蹈選手爭奪國標舞榮耀

27國500舞蹈選手爭奪國標舞榮耀

即／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎：水用倒的

即／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎：水用倒的

關鍵字：

高雄治安暴力岡山梓官燕巢毒品槍枝

讀者迴響

熱門新聞

極惡父虐死2歲兒！水管插肛灌水再鐵拳爆擊碎肝

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

薔薔宣布開除元老員工

快訊／泰勒絲要結婚了！情定球星

快訊／蘋果iPhone 17發表會出爐

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

H級護士AV女優驚傳猝逝！尪公開遺書

可能有雙颱！　最新預測曝

小英男孩手機丟窗外　嗆：知道我背後是誰？

《花甲》劇組台南出車禍！電視台回應

媽媽訂外送「4000元蒸螃蟹」送錯家！鄰居吃光遭暴打

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

「小英男孩收賄」外掛人生起底！　贓款進弟弟帳戶

狄鶯酒後咆哮：孫鵬不忠才會帶壞兒子

安碁資訊總經理爆不倫人妻同事　處長慘被戴綠帽

更多

最夯影音

更多

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【武學奇柴】柴柴腳底被摸化身機關槍暴走狂踢XD

【它就真的欠打】阿嬤拿拖鞋一拍...壞電視一秒修好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面