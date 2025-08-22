向美方提出嚴正交涉！　陸外交部說3個「嚴重」痛批美刁難留學生

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國外交部今（22）日回應部分中國留學生在美遭不公正待遇事件，嚴斥美方歧視性盤查。中國外交部發言人毛寧指出，美方做法嚴重侵犯中國公民權益，每一起案件發生後，中方都第一時間向美方提出嚴正交涉，表示強烈不滿，敦促美方徹查糾錯。「中方將繼續採取有力措施維護赴美中國公民的正當合法權益。」

外交部發言人毛寧在北京主持例行記者會。針對有媒體提問，「近期部分中國赴美留學生在入境美國時遭遇邊境執法人員無端盤查、惡劣對待，甚至被遣返，中方有何回應？」

毛寧指出，近期美方頻繁對中國赴美留學生採取歧視性、政治性、選擇性執法，給予不公正待遇。據了解，部分學生在入境時被帶入所謂「小黑屋」，遭反覆長時間盤查，有人被滯留超過70小時，還被問及與赴美目的毫無關聯的問題。更有個別學生被以「可能危害國家安全」為由直接註銷簽證、禁止入境。

她強調三次「嚴重」痛批美國，「美方上述行徑嚴重侵犯中國公民的正當合法權益，嚴重阻礙兩國正常人員往來，嚴重破壞中美人文交流氛圍。每一起案件發生後，中方都第一時間向美方提出嚴正交涉，表示強烈不滿，敦促美方徹查糾錯。」

毛寧進一步表示，中國共產黨和中國政府始終堅持人民至上，外交工作以人民為中心。她明確表示，「我們不允許任何一名赴美中國公民在任何時候、任何地點受到不公正待遇。」

她敦促美方正視問題，認真對待中方的關切，並將美國領導人「歡迎中國留學生赴美學習」的表態落到實處，而非停留在口頭承諾。毛寧強調，美方應立即停止針對中國學生、學者的無端盤查、滋擾與遣返行為，中方將繼續採取有力措施維護赴美中國公民的正當合法權益。