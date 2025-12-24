只吃垃圾食物！16歲印度少女「抽出7公升積液」　腸道毀損亡

▲女高中生因長期食用速食而病逝。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦一名16歲女高中生長年只吃速食，導致腸道嚴重受損，22日上午因心臟衰竭身亡。醫師認為，不健康飲食習慣導致其腸道沾黏，進而損害消化系統，最終不幸致命。

綜合印度媒體報導，11月28日，女高中生阿哈納（Ahana）突然腹部劇痛，先是送往當地醫院，病情惡化後又轉院。檢查顯示，她的腸道受損且腹腔積液嚴重，接受緊急外科手術後，一共抽出7公升積液。

隨著阿哈納病況略為好轉，她又被家屬轉至德里全印醫學科學研究院（AIIMS）接受治療。醫師判定，她因長期攝取速食而導致腸道嚴重受損。

在AIIMS，儘管阿哈納的病情一度改善，甚至能夠下床活動，但12月21日深夜病情卻急轉直下。最終，她因血液循環不良，腸道感染擴散至肺部，心臟血管阻塞而死亡。

家屬透露，阿哈納從小就熱愛炒麵、泡麵、披薩、漢堡等速食，對家裡煮的飯菜敬謝不敏。叔叔薩吉德汗（Sajid Khan）坦承，「我們當時沒把這個習慣當回事，結果付出了生命的代價。」