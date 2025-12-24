　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

只吃垃圾食物！16歲印度少女「抽出7公升積液」　腸道毀損亡

肚子痛,經痛。（圖／達志／示意圖）

▲女高中生因長期食用速食而病逝。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦一名16歲女高中生長年只吃速食，導致腸道嚴重受損，22日上午因心臟衰竭身亡。醫師認為，不健康飲食習慣導致其腸道沾黏，進而損害消化系統，最終不幸致命。

綜合印度媒體報導，11月28日，女高中生阿哈納（Ahana）突然腹部劇痛，先是送往當地醫院，病情惡化後又轉院。檢查顯示，她的腸道受損且腹腔積液嚴重，接受緊急外科手術後，一共抽出7公升積液。

隨著阿哈納病況略為好轉，她又被家屬轉至德里全印醫學科學研究院（AIIMS）接受治療。醫師判定，她因長期攝取速食而導致腸道嚴重受損。

在AIIMS，儘管阿哈納的病情一度改善，甚至能夠下床活動，但12月21日深夜病情卻急轉直下。最終，她因血液循環不良，腸道感染擴散至肺部，心臟血管阻塞而死亡。

家屬透露，阿哈納從小就熱愛炒麵、泡麵、披薩、漢堡等速食，對家裡煮的飯菜敬謝不敏。叔叔薩吉德汗（Sajid Khan）坦承，「我們當時沒把這個習慣當回事，結果付出了生命的代價。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 4480 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中25歲男殺死前老闆！　刀抵他爸脖子逼出面
王ADEN跨年演出又被砍！　2天被撤2活動
36歲歌后相隔10年又當媽！　挺5個月孕肚照唱跨年
獨／「就在我眼前被輾斃！」　駕駛直擊女騎士死亡瞬間
快訊／率先藍白合　鍾東錦宣布：賴香伶出任副縣長
「朴有天舊愛」黃荷娜逃亡柬埔寨落網！
吳品潔被求婚！　前男友邱宇辰大方祝福：她是很好的女生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

記者問高市早苗是否該「收斂發言？」　小野田紀美回嗆被網讚爆

只吃垃圾食物！16歲印度少女「抽出7公升積液」　腸道毀損亡

美報告：陸2027三大軍事目標「包括台灣」　軍備擴張威脅美國

川普被爆也愛年輕美女「還伸鹹豬手」　淫魔富商信件曝光

邦迪海灘恐攻奪15命！　澳第一大州通過「史上最嚴」槍枝禁令

繼兄弟郵輪約砲「中途偷互換身分」　女醒嚇身邊躺陌生人告性侵

美9歲女童曝屍荒野「頭部中彈亡」　凶手竟是親生媽媽

聖誕老人軍團闖超市洗劫　狂偷6萬元商品「放聖誕樹下送窮人」

日本駐外大使館2026試行星鏈　防衝突天災斷網

難預測！美企打折變現「瘋賣關稅退款權」　以免敗訴虧更大

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「張文為什麼不等跨年」北市男驚悚貼文　調查局上門抓人

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

取貨殺人武器畫面曝！張文「突然有錢」...「前進基地」連住3晚

兒擋刀喪命！余家昶母不怨張文　展大愛喊：和他父母沒關係

南韓首枚商用運載火箭發射失敗！升空30秒「爆炸解體」　直播中斷

記者問高市早苗是否該「收斂發言？」　小野田紀美回嗆被網讚爆

只吃垃圾食物！16歲印度少女「抽出7公升積液」　腸道毀損亡

美報告：陸2027三大軍事目標「包括台灣」　軍備擴張威脅美國

川普被爆也愛年輕美女「還伸鹹豬手」　淫魔富商信件曝光

邦迪海灘恐攻奪15命！　澳第一大州通過「史上最嚴」槍枝禁令

繼兄弟郵輪約砲「中途偷互換身分」　女醒嚇身邊躺陌生人告性侵

美9歲女童曝屍荒野「頭部中彈亡」　凶手竟是親生媽媽

聖誕老人軍團闖超市洗劫　狂偷6萬元商品「放聖誕樹下送窮人」

日本駐外大使館2026試行星鏈　防衝突天災斷網

難預測！美企打折變現「瘋賣關稅退款權」　以免敗訴虧更大

25歲男殺前老闆！刀抵他爸脖子逼出面　逃逸棄刀2小時落網

砸37萬赴日學滑雪「專屬教練變團課」　學員告旅行社求償百萬

採草莓想省錢！她「一舉動」惹怒眾人　網砲轟：跟中國大媽一樣

與伴侶首次迎戰年末大掃除攻略！掌握三招準備撇步、避開三大吵架雷區

政策更貼近民意！高虹安宣布新竹市敬老卡、愛心卡明年起開放農會藥局代買

嘆民進黨不執行死刑　趙少康：該把無期徒刑三級制、最重不得假釋

凱薩衛浴推新款「電漿滅菌龍頭」　洗菜洗手更有安心感

御私藏開賣7款「冰心舒芙蕾」　前3天買就送飲料

GU話題鞋包推薦清單！790元抓褶芭蕾運動鞋、可愛圓筒包無痛入手

樂天桃猿網羅新洋投魔爾曼　看重兩大關鍵：續航與球威

阿信同台F3揭「3個不忍心」　「向朱孝天道謝」被讚體面

國際熱門新聞

日寫真女星「握手會0人到場」尷尬畫面曝

川普：2027年6月起將對中國晶片加徵關稅

關稅最大受害者　最慘亞洲貨幣是它

委內瑞拉石油出口承壓　國際油價連5漲

20歲「歐洲最美公主」　完成空軍首次單飛

12歲女孩淪性奴「想回家讀書」　日本助返國

玩命關頭？京東法國倉庫竊案一夜被搬空

輝達飆3％領美股收紅！　台積電ADR漲1.29％

艾普斯坦新檔案大量涉川普　司法部反擊

日本核電廠福井「普賢」反應爐　放射性水外洩

AI解密「2大世紀懸案」殺手竟是同一人

柬埔寨要求談判改至吉隆坡！泰國拒讓步

艾普斯坦文件點名川普　美司法部急澄清

穿這款衣服搭機超NG　他被徹底搜身

更多熱門

相關新聞

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

近日有加熱菸通過審查核准上市販售，屏東縣政府衛生局提醒，核准僅是「符合最低法規要求」，絕非「無害認證」或「安全證明」。

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」

開心慶生2天後猝死！26歲網紅疑「誤飲假酒」

糖尿病患心衰風險增50%　醫示警5個前期徵兆

糖尿病患心衰風險增50%　醫示警5個前期徵兆

總經理劉俊豪爆心肌梗塞猝逝　醫揭5招保命關鍵

總經理劉俊豪爆心肌梗塞猝逝　醫揭5招保命關鍵

白袍高血壓別輕忽！醫：1/3將成真高血壓

白袍高血壓別輕忽！醫：1/3將成真高血壓

關鍵字：

速食危機腸道受損心臟衰竭印度少女健康警示

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女神「門口濕吻人夫」 ！

快訊／禾浩辰求婚了！

辛龍驚傳鬧翻岳父母！　帶契約上門斷往來

沈玉琳抗癌4月「58歲生日暴瘦現身」

張文筆電硬碟48數碼加密　警破解卡關

啦啦隊女神昆娜哭認離婚！遭爆不倫球星親回應

辛龍放鳥公益演唱　吳宗憲動怒：所有人都要求著他？

即／16歲學霸高中生深夜倒臥人行道亡

獨／張文隨機殺人「第二基地」曝...訂聖誕節入住

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

LINE「28款免費貼圖」限時下載！

台灣民意民調／卓榮泰滿意度回升　游盈隆：脫離執政困境邊緣

他問「89為何不去擋砍人嫌犯」？網神回一句笑翻眾人

辛龍遭爆「隱瞞劉真塔位」不給探望

情緒藏太好！「最愛裝沒事」星座

更多

最夯影音

更多
張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊

張文母瞞父金援82萬下跪道歉　摔死是意外！4跡證看他有第三波攻擊
殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

殺人前1天現身誠品南西畫面曝　張文瞎扯「看聖誕樹」要求到頂樓

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

張文父母下跪道歉！鞠躬吐「對社會造成嚴重損害」：對不起

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

房價不跌不放手？央行「話裡有話」全看1指標　2026最佳進場時機來了｜地產詹哥老實說完整版 EP289

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

「高雄捷運有炸彈客！」20歲男手癢按警鈴遭聲押　最高罰百萬

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面