政大新生入住宿舍「純獄風」崩潰　媽媽也傻眼陪清！校方回應

網搜小組／許力方報導

開學在即，政大有新生入住學校宿舍，拍下「監獄風」照片瘋傳網路，家長陪同到場更是不滿指控，一流學府漏水發霉、設備殘破，孩子考上大學離家，「基本住宿環境不至於惡劣成這樣吧！」對此，校方回應，是因配合捷運工程拆遷，導致宿舍數量減少，難以全面整修。

政大有不少新生近日入住宿舍自強七舍，看到裡面的環境相當崩潰，紛紛將開箱照片影片上傳到Threads「宿舍生活」、「政大宿舍」等串文分享，開玩笑形容政大的四人宿舍環境是「純獄風」，其中不少網友留言「請問是被判了4年嗎」、「20年前就長那樣囉…」「學生待在很像監獄的地方也會影響學習跟氣場吧？」

有媽媽陪同剛考上政大的女兒看宿舍，卻被眼前的景象嚇到直呼「實際走進自強七舍，設備殘破、蟲害叢生…作為一流學府竟有如此這般宿舍環境？」屋內牆壁漏水發霉，鐵櫃損壞生出層層鐵鏽，家長連2天到宿舍幫忙清潔，只求能住，「住宿費一學期9000多元，就將就點！」

家長指控，政大宿舍文已經快淹沒版面，紛紛PO出整牆壁癌，「孩子辛苦考上大學離家住宿，基本住宿環境也不至於惡劣成這樣吧！」

對此政大校方回應，學校為了配合捷運環狀線政大站的工程，拆遷莊外宿舍，導致校內宿舍房間大幅減少，舊有宿舍也難以騰出空間，進行全面整修。校方承諾，未來會加強調查宿舍，有需要就會重新粉刷牆壁、烤漆鐵櫃，確保學生的住宿品質。