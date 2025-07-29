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今夏最潮「讓AI幫你點酒」！KK Bar獨創「6款高粱特調＋大人系霜淇淋」快閃華山

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲從有趣AI互動、暢飲冠軍調酒到療癒滿分的大人系霜淇淋，KK Bar金酒吧快閃華山引爆今夏最潮體驗！（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

金門酒廠年度夏日限定快閃酒吧「KK Bar金酒吧」強勢回歸！2025年夏天，邁入第四年的KK Bar再次快閃進駐華山文創園區的金八廣場，以嶄新主題「時空釀造場」玩轉科技與美酒的完美交會。這場盛會不僅結合時下最夯的AI推薦互動，更帶來酒友們期待已久的「冠軍級On Tap高粱特調」、「大人系霜淇淋」以及輕鬆幫酒友長知識的解謎闖關活動，用一場超有感的體驗拉近金門高粱酒與Z世代之間的距離！

現場從中午過後，音樂與聊天聲就此起彼落！有人和AI店長「暢聊」命定酒款，也有人挑戰一次乾完6款冠軍級調酒，還有閨蜜和情侶檔一邊吃冰淇淋一邊自拍打卡。無論是下班來放鬆的上班族，還是放暑假的大學生族群，全都沉浸在這場新潮派對中，大聲宣告，「今夏最潮打卡熱點，就在KK Bar！」

5大必玩亮點搶先看

虛擬AI店長「小金」報到　幫你選酒還能陪你聊心情！
走進KK Bar，你會發現站在櫃檯前迎接你的不是Bartender，而是美豔有型的虛擬AI店長「小金」。這位數位角色不只是裝飾，而是能和你互動聊天、幫你選出當天命定調酒的「酒感軍師」！

只要簡單聊聊喜歡的口味、最近的心情，小金立刻就會推薦一款最適合你的高粱調酒，時不時還會丟出金句、陪你吐槽生活瑣事，宛如一秒交到AI酒伴，讓許多民眾直呼，「小金比我兄弟還懂我！」、「這個選酒體驗也太有趣！」這樣獨特的互動式體驗，完全推翻酒友們參加活動前的想像，更讓人對這次的「冠軍級On Tap高粱特調」有了全新的好感與期待。

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲不知道該點哪杯調酒，不妨告訴AI店長你的偏好，讓「小金」快速幫你推薦命定酒款！

一杯180元就能喝到冠軍酒單　On Tap直出超有誠意！
誰說要喝冠軍等級的調酒就一定得花大錢？KK Bar直接打破價格天花板，一杯只要180元，就能喝到由金酒盃職業組、學生組冠軍以及南霸天阿翔（TCRC & Bar Home 主理人）聯手設計的6款金門高粱特調！

現場想點調酒，也不用怕Bartender忙不過來，因為KK Bar特別採用時下最夯的On Tap汲飲系統，調酒現點現拉，快速穩定也兼顧風味、品質與效率。值得一提的是，此次所有酒款皆以外帶杯呈現，凸顯出這次活動強調的「不拘場地、自由喝酒」精神，拿了就走、邊走邊喝或坐在草地chill喝，才是夏日正解！

六款調酒排排站，從柑橘果香、清爽茶感到草本木質調，每一款都風味十足層次豐富，讓現場所有酒友都高舉雙手歡呼，「這個價格太不可思議了，CP值真的超高！」

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼6款高粱特調以On Tap現點現拉方式呈現，採外帶杯形式，展現自由暢飲、不設限的品酒精神！

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

走逛「動起來」的金酒歷史牆　輕鬆解謎就能免費換酒！
走過歲月的品牌，現在依舊也能潮爆，KK Bar現場的AI數位互動牆就是最強證明！走進酒吧旁的展場，映入眼簾的「時空牆」讓金門酒廠的歷史老照片全都「動了起來」，現場不僅能一窺金門酒廠如何走到現在，還能全面接收各種金酒冷知識，邊玩邊學、邊學邊喝，走出展場直接晉身為金酒小博士！

現在只要跟著任務闖關、解鎖品牌故事，現場即可免費兌換一杯限定試飲酒，讓知識轉化成真正的快樂酒杯！金酒邀請所有酒友，透過文化與科技融合的新體驗，以最輕鬆的方式重新認識金門高粱酒的風土與底蘊。

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼走逛展覽、輕鬆解謎，就能得到免費兌酒券，兌換任一款你想試飲的冠軍系高粱特調！

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

微醺系甜點來襲　58度高粱酒霜淇淋夏日必吃！
甜點控站出來！KK Bar這回推出的「限定大人系霜淇淋」，也在這場活動中成為全場人氣王！研發團隊特別精選58度高粱酒加入製程，當綿密的霜淇淋入口即化後，隨即帶來一絲若有似無的酒香，舌尖味蕾立刻被甜蜜的微醺感包圍，就是要讓忙了一整天的「大人們」吃到露出微笑！

這款被譽為「大人系冰品」的甜點，除了解暑以外也超好拍，現場可見許多情侶、閨蜜邊吃邊打卡，甚至有人專程二訪只為再來一杯霜淇淋，別的地方吃不到的限定風味，堪稱是今夏最爽快的味覺體驗！現場不少民眾也大推，「這是我吃過最驚喜的冰」、「高粱酒與霜淇淋完全無違和，是我今年夏天最難忘的味道！」

▲▼金門酒廠-KK BAR。（圖／記者湯興漢攝）

▲甜美又帶著淡淡酒香的大人系霜淇淋，絲毫不膩口的風味，超適合夏日品嚐！

今夏一定要朝聖的酒吧！KK Bar金酒吧「限時58天」嗨玩到9月
今年夏天，讓高粱酒不只是大人桌上的酒款，更是一場好玩又新潮的沉浸式體驗！從跟AI店長聊天挑酒，喝到一杯接一杯的冠軍特調，以及吃進嘴裡瞬間微醺療癒的大人系霜淇淋，「KK Bar金酒吧」以創新手法重新演繹高粱酒的各種可能，無論你是初次接觸高粱酒的新鮮人，還是喝遍冠軍調酒的老司機，這個夏天都能刷新「喝高粱酒也可以很年輕」的全新印象！

還在煩惱暑假要去哪玩？想找一場又潮又有梗、好玩又好拍的活動？那就絕對不能錯過這場夏日限定的快閃體驗！KK Bar金酒吧即日起快閃營運至9/14（日），每週五還有限定現場演出，讓氣氛更嗨更熱鬧，讓今夏的你有理由天天回來、天天乾杯。快揪好友一起踏進「金門高粱酒」打造的潮流宇宙，體驗這場文化、風格與創意交會的品味派對。

KK Bar金酒吧
地點：台北市華山文創園區・金八廣場（八德路華山入口處）
活動期間：2025/7/19～9/14
營運時間：週一～四 14：00～21：00｜週五～日 13：00～22：00
活動演出日：7/25、8/1、8/8、8/15、8/22、8/29（每週五限定）
販售品項：6款金門高粱特調、期間限定58度高粱酒霜淇淋
免費試飲：完成展場互動任務即可兌換試飲酒一杯，週一到週日送完為止！

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