她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，國民黨立委王鴻薇今（26日）質詢表示，她深入追查就安基金發現太有鬼，竟連續3年開口合約，且每一年都跟《民視》、《年代》跟《三立》廠商簽約，合計約一億。行政院長卓榮泰說，如果委員講的是事情全貌或一部分，他會請勞動部將全貌跟委員報告，再來找出應該有的責任，「應該法辦就法辦」。

卓榮泰26日下午率主計長、財政部部長及相關部會首長到立法院列席報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

王鴻薇質詢表示，上週羅景壬三案子都已經被審計部調查報告揪出有弊端，要求回補就安基金，因為用途不符相關規定，難道這是羅景壬一個團隊的事情？結果她深入追查就安基金，發現太有鬼，竟連續3年開口合約，且每一年都跟三個同樣廠商簽約，就是《民視》、《年代》跟《三立》，驚不驚喜？搞半天是被稱之為綠媒或黨媒的廠商，而每年金額3100億元、3700億元、3700多億元，合計一億，這麼湊巧？

王鴻薇指出，立法院預算中心提過，過去很多標案，特別是媒體宣傳費過度集中，記得你（指卓榮泰）針對此事有這樣問題應該有所檢討，但問題來了，111年度、112年度、113年度雖不是你當行政院長，但發生過度集中且是開口契約，更扯的是，結案請款跟原來契約內容不符合，所以被審計部揪出弊端。

王鴻薇進一步指出，譬如開口契約中沒有音樂會，卻生出前勞動部長許銘春音樂會；本來是製作影片35個影片，結果沒有，用一個音樂會剪出好幾個影片來交差；還有要求影片5支，包括網路跟電視託播，結果只拍一部影片，再剪成5個1分鐘影片交差，也拿到錢。眼見卓榮泰聽聞後淺淺微笑，王鴻薇說，「你都笑了」，可以這樣嗎？

王鴻薇也指出，又有的是影片2個、廣告短片1個，也是網路行銷、電視託播，結果只是拍一支影片，然後分上下集給你，錢照樣拿，每一年都可以拿到1000多萬。王鴻薇詢問，有關就安基金弊端有指示或調查嗎？

卓榮泰回應，當然有，他指示勞動部長洪申翰上任做兩件事，第一、對霸凌事件全面調查，第二、是提升勞動部工作士氣，而他看到這些，也再度要求就安基金全案盤查，到目前為止他也是這樣跟洪講。

王鴻薇追問，要洪申翰限期交報告？卓榮泰說，如果委員講的是事情全貌或一部分，會請勞動部將全貌跟委員報告，再來找出應該有的責任，應該法辦就法辦，「在程序中了」。