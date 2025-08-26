　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告並備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，國民黨立委王鴻薇今（26日）質詢表示，她深入追查就安基金發現太有鬼，竟連續3年開口合約，且每一年都跟《民視》、《年代》跟《三立》廠商簽約，合計約一億。行政院長卓榮泰說，如果委員講的是事情全貌或一部分，他會請勞動部將全貌跟委員報告，再來找出應該有的責任，「應該法辦就法辦」。

卓榮泰26日下午率主計長、財政部部長及相關部會首長到立法院列席報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

王鴻薇質詢表示，上週羅景壬三案子都已經被審計部調查報告揪出有弊端，要求回補就安基金，因為用途不符相關規定，難道這是羅景壬一個團隊的事情？結果她深入追查就安基金，發現太有鬼，竟連續3年開口合約，且每一年都跟三個同樣廠商簽約，就是《民視》、《年代》跟《三立》，驚不驚喜？搞半天是被稱之為綠媒或黨媒的廠商，而每年金額3100億元、3700億元、3700多億元，合計一億，這麼湊巧？

王鴻薇指出，立法院預算中心提過，過去很多標案，特別是媒體宣傳費過度集中，記得你（指卓榮泰）針對此事有這樣問題應該有所檢討，但問題來了，111年度、112年度、113年度雖不是你當行政院長，但發生過度集中且是開口契約，更扯的是，結案請款跟原來契約內容不符合，所以被審計部揪出弊端。

王鴻薇進一步指出，譬如開口契約中沒有音樂會，卻生出前勞動部長許銘春音樂會；本來是製作影片35個影片，結果沒有，用一個音樂會剪出好幾個影片來交差；還有要求影片5支，包括網路跟電視託播，結果只拍一部影片，再剪成5個1分鐘影片交差，也拿到錢。眼見卓榮泰聽聞後淺淺微笑，王鴻薇說，「你都笑了」，可以這樣嗎？

王鴻薇也指出，又有的是影片2個、廣告短片1個，也是網路行銷、電視託播，結果只是拍一支影片，然後分上下集給你，錢照樣拿，每一年都可以拿到1000多萬。王鴻薇詢問，有關就安基金弊端有指示或調查嗎？

卓榮泰回應，當然有，他指示勞動部長洪申翰上任做兩件事，第一、對霸凌事件全面調查，第二、是提升勞動部工作士氣，而他看到這些，也再度要求就安基金全案盤查，到目前為止他也是這樣跟洪講。

王鴻薇追問，要洪申翰限期交報告？卓榮泰說，如果委員講的是事情全貌或一部分，會請勞動部將全貌跟委員報告，再來找出應該有的責任，應該法辦就法辦，「在程序中了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

【可愛爆擊】黃金獵犬咬牽繩不給遛！跑跑又回頭賣萌等奴才

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

砲轟民進黨團成一言堂　林淑芬：被總召恐嚇不遵守就處分或開除

連江縣放核廢　縣長回應了

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

更多熱門

相關新聞

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

行政院長卓榮泰今（26日）赴立法院針對114年度追加預算報告並備詢，國民黨立委王鴻薇質詢時，質疑先前有部會造謠藍白亂刪預算；卓表示，當初有些是凍結預算，但論述時誤說為刪除，他對此表達道歉。卓榮泰在臉書表示，有部分人士超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，指該解釋絕非他要表達的，直言確實有很多是刪除的。

遭藍抹黑爽領補助　羅景壬不忍要告了

遭藍抹黑爽領補助　羅景壬不忍要告了

藍認為賴清德應為大罷免致歉　卓榮泰：我沒有權力幫總統道歉

藍認為賴清德應為大罷免致歉　卓榮泰：我沒有權力幫總統道歉

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

關鍵字：

卓榮泰王鴻薇羅景壬勞動部開口合約

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面