　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍委：這不是一句道歉就能收尾的事

▲▼行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（26日）針對預算，他首度表示，當初有些是凍結預算，在論述時把凍結和刪除誤說為刪除，他表示道歉首度對外表示「道歉」。不過，國民黨立委陳菁徽發文批評，卓榮泰如今才「還在野黨清白」，請問意義何在？罷免期間，行政團隊一路帶風向、貼標籤，把「在野亂砍預算」當成口號四處散播。社會被撕裂了一年多，國家為了大惡罷空轉了一年多，難道一句「抱歉」就能把社會裂痕抹平，把時間倒轉，把正義還來？

「這不是一句道歉就能收尾的事。」陳菁徽指出，事實從來不複雜。今年中央政府總預算創下新高，在野黨逐條檢討、該刪就刪、該留就留，守住的不是誰的面子，而是人民的荷包。從質詢殿堂到記者會、從社群闢謠再到澄清短片，我們用盡全力把真相向人民報告清楚，只因不願讓謊言變成事實、不願讓政治變成騙人的戲法。

陳菁徽指出，偏偏，有人把舞台當成擴音器，把失言當成本事。以衛環委員會為例，勞動部長上節目說，在野黨把「育嬰留停津貼」刪掉；結果回到備詢台，竟然以一句「口誤」就想要卸責。更荒謬的是，行政團隊在罷免期間一路上演「裝窮秀」，不是關燈停水，就是連衛生紙都不給，最後甚至砍掉地方政府的一般性補助款。把國家治理當劇場，把民眾生活當道具，如今卻想用一個道歉把這場鬧劇拉下帷幕，天下哪有這種便宜之事？

「823之後，32比0，不只是數字，更是民意對這齣賴清德政府執導的爛戲投下的不信任票」。陳菁徽表示，卓榮泰終於承認在野清白，下一句話就該是：誰為這場長達一年的社會撕裂負責？誰為決策空轉、行政誤導、資源錯置付代價？如果道歉只是止血貼、只是為了下台階，那不叫負責；真正的負責，是面對錯誤、承擔後果、修補裂痕、最後負起政治責任，拿下早已腐爛的烏紗帽。

陳菁徽強調，民主可以攻防，但不能靠抹黑；可以辯論，但不能用謠言當武器。人民已經用選票講得夠清楚了。卓榮泰院長既然都已經道歉了，那就請把政治責任放在胸口，重新拾起掉在地上許久的政務官風範，該負的責任要負，該還的公道要還。造謠抹黑說了一百個謊，現在想要一句道歉結束？想都別想。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
508 1 8049 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　
小英男孩涉綠能收賄！台智電：解任總經理職位
快訊／18:56花蓮規模4「極淺層地震」　最大震度4級
H級護士AV女優驟逝！尪抱遺照公開遺書
快訊／高雄大雷雨釀災！旗津3227戶大規模停電
柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案
快訊／11縣市豪大雨特報！雨彈狂炸　最新警戒區曝
竊製程機密到大陸　上櫃公司5高階幹部遭起訴、通緝
快訊／大雷雨炸高雄災情曝　民眾哀嚎「水用倒的」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

【威廉波特奪冠】東園少棒小將喊「吃和牛」！蔣萬安視訊允諾請客

【用魔法打敗魔法】寶寶大哭秒被阿公「頌缽」收服！

【這本人吧XD】等紅燈遇到cos兩津勘吉　連腳踏車都還原了！

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

陶晶瑩.Lulu.張秀卿要娶誰？　吳宗憲：我寧願當畜牲

柯建銘續留立院對不起台灣人　朱立倫點賴清德：人民在等你答案

小英男孩涉綠能弊案　蔡英文辦公室：不能容忍從事不法牟利

卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

「大專青年民主戰鬥營」落幕　韓國瑜：你們越強大台灣就越強

農業部允諾年底前提「以租換貸」完整規劃　邱議瑩：別陷僵化流程

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

「罷韓四君子」尹立參戰！民進黨高雄左楠區議員初選爆炸

不忍了！遭藍抹黑爽領補助　羅景壬：3日內公開道歉撤回否則提告

「小英男孩」鄭亦麟爆涉綠能收賄　凌濤：郭智輝跳船撇清關係？

《他年她日》攻釜山影展！許光漢、袁澧林現身　張艾嘉榮獲年度「山茶花獎」

快訊／18:56花蓮秀林規模4「極淺層地震」　最大震度4級

宋芸樺甜喊「被接住了」大讚李超好貼心　隊友羨慕：好好喔

台灣選民拒絕罷免立委　AIT跨黨派拜會釋放「強烈訊號」

小英男孩兼任總經理！台灣智慧電能公司發聲明：已召開董事會解任

樂見台鋼年輕打者成長多　洪總點出關鍵「打席數分配」

曾子余罕見淚崩！爆母子關係疏離「互相傷害」　自責：沒能讓她驕傲

不是只有中暑！高溫讓「男性冷卻系統」失靈　精蟲工廠停擺

張捷「上求職網找工作碰壁」！　想轉戰2職業求生存

H級護士AV女優驚傳猝逝！　尪公開遺書揭她「被直播主轟去死」

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

政治熱門新聞

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

賴清德用一招　釋柯建銘兵權

藍白黨團將換血　綠委陷集體焦慮

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

「賴清德爆粗口」訊息操作鏈一次看　中共官媒也加入

砲轟民進黨團成一言堂　林淑芬：被總召恐嚇不遵守就處分或開除

連江縣放核廢　縣長回應了

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

快訊／朱棒盧不接！羅智強宣布參選國民黨主席　目標下架賴清德

賴清德823記者會公開爆粗口？　總統府：政論、網紅惡意捏造

綠委接連開轟假傳聖旨、黨團成一言堂　柯建銘發聲了

關稅戰無產業被犧牲？　林岱樺酸爆鄭麗君

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

更多熱門

相關新聞

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

她控羅景壬涉1億弊案「背後是黨媒」　卓榮泰已下令查：該辦就辦

針對台劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊遭質疑與勞動部就業安定基金的開口合約核銷涉弊，國民黨立委王鴻薇今（26日）質詢表示，她深入追查就安基金發現太有鬼，竟連續3年開口合約，且每一年都跟《民視》、《年代》跟《三立》廠商簽約，合計約一億。行政院長卓榮泰說，如果委員講的是事情全貌或一部分，他會請勞動部將全貌跟委員報告，再來找出應該有的責任，「應該法辦就法辦」。

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

為口誤致歉卻被超譯　卓榮泰舉4例點名藍白：預算確實有很多被刪除

藍認為賴清德應為大罷免致歉　卓榮泰：我沒有權力幫總統道歉

藍認為賴清德應為大罷免致歉　卓榮泰：我沒有權力幫總統道歉

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

王鴻薇拿預算書怒敲「藍白有亂刪預算？」　卓揆：凍結誤稱刪除他道歉

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

關鍵字：

卓榮泰總預算陳菁徽

讀者迴響

熱門新聞

台正妹舞者在日網爆紅！21秒影片吸百萬觀看

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「小英男孩」涉綠能收賄　今早遭聲押

不是日本！台灣人「出國改去1地」1萬5能玩7天

牙縫蛀成洞！女子戴牙套5年爛8顆牙

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

台中25歲女情緒失控大鬧超商！商品、酒瓶掉滿地

即／史書華鬼扯爆料慘了　連犯誹謗有罪定讞

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

激戰完拒交往！型男大導演硬上曖昧女　洩慾在頭髮

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」

即／小英男孩涉收賄　與台電高層移送

柯建銘說一句！　綠委飆出髒話

獨／猝死超商前！警界退休才2年...生前暖心事蹟曝

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

更多

最夯影音

更多

【被主人遺忘瘦成骷髏】整年沒吃「龜堅強」竟活下來了

【真是和尚？】信義區法師當街忘情擁吻婦女1分鐘

【不怕丟臉？】女子分裝香水狂灌瓶帶回家

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

【我累累惹～】萌妹關電視自己上床睡覺　奶音一句話秒融化❤

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面