卓榮泰為凍預算說成刪除致歉　藍：這不是一句道歉就能收尾的事

▲行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（26日）針對預算，他首度表示，當初有些是凍結預算，在論述時把凍結和刪除誤說為刪除，他表示道歉首度對外表示「道歉」。不過，國民黨立委陳菁徽發文批評，卓榮泰如今才「還在野黨清白」，請問意義何在？罷免期間，行政團隊一路帶風向、貼標籤，把「在野亂砍預算」當成口號四處散播。社會被撕裂了一年多，國家為了大惡罷空轉了一年多，難道一句「抱歉」就能把社會裂痕抹平，把時間倒轉，把正義還來？

「這不是一句道歉就能收尾的事。」陳菁徽指出，事實從來不複雜。今年中央政府總預算創下新高，在野黨逐條檢討、該刪就刪、該留就留，守住的不是誰的面子，而是人民的荷包。從質詢殿堂到記者會、從社群闢謠再到澄清短片，我們用盡全力把真相向人民報告清楚，只因不願讓謊言變成事實、不願讓政治變成騙人的戲法。

陳菁徽指出，偏偏，有人把舞台當成擴音器，把失言當成本事。以衛環委員會為例，勞動部長上節目說，在野黨把「育嬰留停津貼」刪掉；結果回到備詢台，竟然以一句「口誤」就想要卸責。更荒謬的是，行政團隊在罷免期間一路上演「裝窮秀」，不是關燈停水，就是連衛生紙都不給，最後甚至砍掉地方政府的一般性補助款。把國家治理當劇場，把民眾生活當道具，如今卻想用一個道歉把這場鬧劇拉下帷幕，天下哪有這種便宜之事？

「823之後，32比0，不只是數字，更是民意對這齣賴清德政府執導的爛戲投下的不信任票」。陳菁徽表示，卓榮泰終於承認在野清白，下一句話就該是：誰為這場長達一年的社會撕裂負責？誰為決策空轉、行政誤導、資源錯置付代價？如果道歉只是止血貼、只是為了下台階，那不叫負責；真正的負責，是面對錯誤、承擔後果、修補裂痕、最後負起政治責任，拿下早已腐爛的烏紗帽。

陳菁徽強調，民主可以攻防，但不能靠抹黑；可以辯論，但不能用謠言當武器。人民已經用選票講得夠清楚了。卓榮泰院長既然都已經道歉了，那就請把政治責任放在胸口，重新拾起掉在地上許久的政務官風範，該負的責任要負，該還的公道要還。造謠抹黑說了一百個謊，現在想要一句道歉結束？想都別想。