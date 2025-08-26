郭國文對柯建銘爆粗口　綠黨團緩頰：民進黨大鳴大放不是新鮮事

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委郭國文爆出本月8日黨團大會時，因普發現金對黨團總召柯建銘飆罵髒話，會中砲聲隆隆。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（26日）緩頰表示，民進黨內部大鳴大放不是新鮮事，大家都是為了反映民意，過程大家暢所欲言，民進黨不是一言堂，這是民進黨可貴的地方。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者湯興漢攝）

大罷免落幕，綠營內部檢討聲浪不斷，民進黨立委郭國文承認在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話，「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，普發1萬當時超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。

吳思瑤上午在議場前受訪表示，民進黨內部大鳴大放不是新鮮事，我們都來自草根、基層，為基層反映民意，為國家政策討論，過程大家暢所欲言，表達自己意見，這是民進黨非常可貴的部分，民進黨不會是一言堂，一定讓大家有發言發聲的機會。

吳思瑤強調，民進黨團最在乎「違憲成為合憲」，透過行政院拿回預算編列主導權，送出特別條例修正案，這是大家共識，唯有如此才能讓後續普發現金成為可能，當天確實有很多大家坦率的交換意見。

吳思瑤認為，郭國文一向個性直，所以他自己當天發言是基於反映地方聲音，認為大家都能體諒包容，在她來看，不認為討論是值得可議，反而民進黨要鼓勵討論議題。