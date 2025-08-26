　
政治

與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法

▲民進黨立委郭國文出席反中國啤酒爆量傾銷記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委郭國文。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕，綠營內部檢討聲浪不斷，民進黨立委郭國文傳出曾在8月8日黨團大會氣得對民進黨團總召柯建銘飆罵髒話。對此，郭國文今（26日）也承認此事，「這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」，普發1萬當時超過10多位立委發表意見，但柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。

郭國文表示，民進黨挫敗的檢討，從來就不該對人，而是路線檢討，過去一年多來的路線，就是離民心越來越遙遠！今天有報導寫出，他前幾週在黨團大會上和柯建銘的衝突，「我必須強調，這來自於我對黨團路線的不滿與檢討」。

郭國文指出，過去許多法案，我們為了與藍白「全面對抗」，不只禁止自己立委提案，甚至連院版也禁止提！比方說《財劃法》，明明大家過去都主張要修，但為了減少藍白修法的正當性，寧可說現行版本最好，也不願提院版。

郭國文進一步指出，又或是如報導所寫的普發現金案，財政部沒有好好論述超徵，導致1萬元已經成為基層的期待，尤其是災區民眾更渴望1萬元。

郭國文說，當超過10位立委輪番發表意見，也提議由政院提出預算避免違憲問題時，柯建銘卻說府院黨團都講好不發因為稱會違憲，假傳聖旨又忽視他人意見的做法，讓他站出來用強硬的方式反抗。

郭國文認為，當藍白行徑離譜時，例如明顯違憲的國會擴權法案，要對抗他絕對是全力以赴。但是為了對抗而對抗，還限制自家立委提案，他無法認同。「我們已經不是國會多數了」，只有透過提出比藍白更進步、更民生的法案，民進黨才能回歸到進步與改革的本質。

08/24 全台詐欺最新數據

406 1 3112 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

15人遭詐2億！誤信投資連房產都賠掉
醉倒慢車道遭輾過　宣告不治
與柯建銘起衝突飆罵髒話　郭國文轟：假傳聖旨又忽視他人意見做法
多少內閣將被撤換？　卓榮泰：部長+次長超過5人
川普開除「聯準會理事」！　施壓聯準會
快訊／綠能股暴跌！股民臉綠
發布參選黨主席聲明　羅智強：若當選將徵召盧秀燕參選2028總
快訊／AAA第二波卡司出爐！　7大咖演員登高雄
快訊／超商門口驚見屍體！男打完哈欠　突彎腰面朝下死亡

郭國文柯建銘民進黨團普發1萬

