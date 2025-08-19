　
大陸 大陸焦點 特派現場

路透：中國購買5萬噸澳洲油菜籽　2020年來首次

▲油菜籽,油菜籽田。（圖／CFP）

▲油菜籽田。（圖／CFP）

文／中央社

路透社報導，中國國營貿易公司中糧集團向澳洲訂購5萬噸的油菜籽，是2020年來首次從澳洲進口油菜籽。日前，中國才對油菜籽最大供應國加拿大徵收高達75.8%的保證金。

路透社報導引述兩名駐新加坡的貿易商指出，中糧集團已向澳方購買了11月至12月裝運的油菜籽，該作物將於未來幾個月收穫，且中澳正在就更多交易進行談判，「一批船貨已經成交，而且有傳言說（他們）還會購買更多。」

消息人士還稱，購買價格低於每噸600美元（約新台幣1萬8050元），且含運費，「如果考慮到中國油菜籽的壓榨利潤，這個價格非常划算。」

澳洲是世界油菜籽第二大出口國，但中國在2020年起以植物檢疫問題為由禁止澳洲油菜籽進口。而加拿大是世界最大的油菜籽出口國，中國近年來幾乎所有油菜籽都來自加拿大。然而14日起，中國對加拿大進口油菜籽徵收75.8%保證金。

不過，從中國同意從澳洲進口油菜籽還有最後一道障礙，消息人士指出，這批貨物是基因改良品種（GMO），需獲得中國基因改良品種批准許可。中國官方網站顯示，中國農業農村部向中糧集團旗下的中糧油脂頒發了7項基因改造生物安全證書，但未透露具體細節。中糧集團沒有立即回應路透社的置評請求。

08/18

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」

