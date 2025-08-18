　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google遭重罰10.7億！　澳洲裁定「獨家協議」壟斷搜尋市場

▲▼ Google,谷歌。（圖／路透）

▲ Google被澳洲監管單位裁罰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲競爭與消費者保護委員會（ACCC）18日宣布，Google已同意支付5500萬澳幣（約新台幣10.7億元）罰款，因這家科技巨頭涉嫌透過與當地兩大電信業者簽署獨家搜尋協議，損害市場公平競爭環境。

《路透》報導，這項裁罰源自Google在2019年底至2021年初期間，與澳洲電信公司Telstra及新加坡電信旗下的Optus達成商業合作。根據協議內容，兩家業者同意在Android手機中預先安裝Google搜尋APP，Google則分享廣告營收給合作夥伴作為交換條件，但此舉實際上阻礙其他搜尋引擎業者進入市場的機會。

ACCC主席卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，「今天的結果為數百萬澳洲民眾提供更多搜尋選擇，也讓競爭對手的搜尋服務供應商能夠真正接觸到澳洲消費者。」

Google已承認這項商業安排對競爭環境造成實質衝擊，並承諾不再簽署類似的排他性協議。該公司發言人回應稱，很高興能夠解決ACCC的疑慮，並強調相關條款已從商業合約中移除一段時間。

這起罰款案件並非Google在澳洲面臨的唯一挫敗，遊戲開發商Epic Games指控Google及蘋果阻止競爭對手在其作業系統中設立應用程式商店，而當地法院上周做出的裁決大多對Google不利。此外，Google旗下的YouTube平台上月也被納入澳洲禁止16歲以下用戶使用社群媒體的禁令範圍內。

08/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Google遭重罰10.7億！　澳洲裁定「獨家協議」壟斷搜尋市場

澳洲聯邦法院日前針對App市場競爭問題做出歷來最具影響力的裁決。澳洲聯邦法院認為，Apple與Google因長期在App Store政策上收取高額抽成、限制市場競爭，被認定違反《澳洲競爭法》第46條，判決結果將重塑澳洲的數位市場秩序。

