國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰後首次！澳洲宣布「驅逐伊朗大使」　控德黑蘭策畫反猶攻擊

▲▼ 澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。（圖／路透）

▲ 艾班尼斯宣布驅逐伊朗駐澳洲大使。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯26日宣布，情報當局掌握可靠情報指出，伊朗當局在雪梨及墨爾本策畫至少2起反猶太攻擊事件，促使澳洲政府將伊朗大使薩德吉（Ahmad Sadeghi）驅逐出境。

綜合《路透》及《美聯社》等外媒，艾班尼斯在記者會上指控，「這些都是外國勢力在澳洲領土上策劃的極端危險侵略行為，企圖破壞社會和諧並在我們社區中播下不和的種子。」

此前，澳洲安全情報組織（ASIO）調查發現，伊朗政府在幕後指使至少2起攻擊事件，最近一起發生於今年7月，一名男子涉嫌縱火攻擊墨爾本一座內有信徒的猶太會堂；另一起則是針對雪梨一家餐廳。

艾班尼斯宣布，澳洲已暫停駐德黑蘭大使館運作，所有外交人員已安全撤離至第三國，且政府將立法將伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）列為恐怖組織。

自2023年10月加薩戰爭爆發以來，澳洲境內反猶太事件急遽攀升，住宅、學校、猶太教堂及車輛頻遭破壞及縱火攻擊。

艾班尼斯強調，「ASIO已蒐集到足夠可信的情報，得出一個極為令人不安的結論。至少其中2起攻擊是由伊朗政府主導。伊朗試圖掩蓋其參與，但ASIO評估認為，幕後黑手正是伊朗。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）說明，伊朗此舉使澳洲在二戰後首次驅逐外國大使，「這就是我們為什麼將伊朗駐澳大使及其他3名伊朗官員列為不受歡迎人物（Persona Non Grata），他們須在7天內離開澳洲」，「這是澳洲自戰後首次驅逐大使，我們做出這項決定是因伊朗行為完全無法接受。」

08/25 全台詐欺最新數據

澳洲伊朗反猶太駐使館ASIO

