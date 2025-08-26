　
政治

張啓楷跳針質疑暫時處分！卓榮泰嗆「顯然不懂」　唇槍舌戰15分鐘

▲張啓楷26日在立法院質詢行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

▲張啓楷26日在立法院質詢行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院6月通過攸關志願役加給將調高至3萬元的《軍人待遇條例》修正案，行政院未提覆議且總統府已公告實施，然日前115年度國防預算中卻未編入，行政院表示將提釋憲及暫時處分。民眾黨立委張啓楷今（26日）就此質詢行政院長卓榮泰，15分鐘的質詢兩人唇槍舌劍你來我往，卓一度嗆張，不懂暫時處分目的，而張也反擊，你腦袋裡有法治嗎？把憲法放哪？

卓榮泰26日到立法院提出「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備質詢。張啓楷質詢表示，兩次大罷免大失敗，總統賴清德特別提四大調整，包括行政立法要調整，但行政院送來的總預算追加案都沒有調整，至少有三大違法。卓榮泰說，這就是一個調整，能把636億元追加回來，「那就是一種我們善意的調整」，希望大家審查預算平心靜氣、依法論事，刪減預算絕對應該，但要合理，重大的要跟兩院協商，過去立院是這樣，「未來立法院我充滿信心」。

張啓楷說，你們這樣是硬碰硬、狡辯不做改變，軍人加薪、警消退休所得替代率沒加進預算，卻把立法院已統刪的硬加進來，他統計7個單位，回編金額是被砍掉金額的50％，還有3個單位超過100%，行政院怎麼敢送？卓榮泰表示，未來實質審查時，也請委員耐心聽聽各部會面臨的困難，讓他們有機會表達；你也是預算專家，真的認為立法院可以編預算要政院增加預算？張回應，法律案通過當然可以；但卓表示，憲法跟預算法規定都不是如此。

聽聞卓榮泰回覆，張啓楷再嗆，你很有可能是中華民國有史以來第一個違憲且違法不願意依法編列預算的行院長。卓榮泰也調高聲量說，行政機關認為違憲之虞送請大法官解釋聲請暫時處分，是憲法賦予權力責任，沒有違憲之虞。張啓楷質問，釋憲之前，大法官會議裁決之前，立院通過法案，你要不要執行？卓榮泰說，他有聲請暫時處分，委員顯然不懂暫時處分目的。

但張啓楷不理會卓榮泰的說法，繼續表示，總統公告立即生效後，包括行政院長有無義務依法辦理？卓榮泰說，他認為有違憲之虞，所以聲請釋憲、暫時處分，就能暫時停在這階段。張啓楷問，所以你認為第一個是對的要執行？卓回，「你不要誤會我的答覆」。張再問，如果政院不依法辦理是否構成違法？卓說：「我有聲請釋憲跟暫時處分。」張又問，如果像你講的有違憲之虞，是否先依憲政程序先依法辦理？卓表示，顯然委員不知道暫時處分效力是什麼。

張又問，「沒有暫時處分前要不要執行？」卓解釋，暫時處分就是停止新的制度，等大法官就暫時處分做准駁後，才能進到下一步，否則他請問若釋憲是違憲的，「我們發了，是你違憲還是我違憲？」

▲▼行政院長卓榮泰26日赴立院進行專案報告，並接受立委質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲卓榮泰、主計長陳淑姿備詢。（圖／記者湯興漢攝）

張啓楷說，你是中華民國有史第一個這樣做的，114年來只要立院通過、總統公告就馬上執行，「全中華民國有史以來，前無古人後無來者，有一個卓榮泰」。卓榮泰反擊，你也是第一個不了解暫時處分的委員，你也是第一個。張啓楷聽聞後則說，這是有解決方法的，2002年立院通過三讀要求行政院自行刪減總預算685億元，時任行政院長張俊雄經過朝野協商後，人家就可以做，沒有像你去砍地方補助款，今天送立院追加案，還把地方政府、人民當肉票，要立院去付贖金。卓榮泰大聲反問，你已經自己講出答案，經過朝野協商之後有跟行政院協商嗎？「有嗎？有嗎？」

張啓楷反擊，協商就是你們破壞的，民進黨團三長有好好黨團協商嗎？卓榮泰說，沒有協商就可以大軍壓境嗎？張表示，立法院長韓國瑜主持朝野協商，你們連主計長都不敢來，被你們下令不能來。卓說，立法院內的朝野協商發生困難，就可以將政院意見置之不顧嗎？

接著，張啓楷秀資料指出，91年度中央政府總預算針對稅課收入大幅刪減812億元，造成差短擴大685億元，要求政院自行減列同額算出彌補。卓榮泰看完後表示，你的重點要放在下一段，請委員繼續把下一段唸出來。對於張啓楷反擊「你來念」，卓榮泰遂把提到「立法院將相關問題提請朝野黨團協商，行政院亦於朝野黨團協商時提出各種可行方案，經3月1日、12日、19日三次協商討論後，並經兩院院長協議後於3月22日簽署協議書」的資料部分內容唸了出來，並大聲問張啓楷，「有嗎？有嗎？」

張啓楷回應，協商好幾次，韓國瑜就在上面，韓主持幾次會？為解決問題還進總統府、邀集各黨團協商，怎沒有協商？但卓榮泰說，韓院長已經很幫忙了，但兩院院長協議後於3月22日簽署協議書，有嗎？張啓楷表示，你不要扭曲事實；卓則說，這是你寫的。

對於張啓楷再提不願做立法院通過的軍人加薪條例，卓榮泰說，你有考慮到憲法程序、國家財政、所有公務人員衡平性？加給會量力而為、循序漸進，不要轉移話題。張啓楷嗆，你提覆議案失敗，115年預算又不編，你腦袋裡有法治嗎？把憲法放哪？卓表示，追加是法定可走程序，所以依照程序懇請委員就各部會現在窒礙難行、執行業務困難之處，他跟委員拜託，請委員支持。張啓楷說，你再硬拗、繼續大失敗。卓榮泰說：「你只有這一句話。」

08/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

卓榮泰張啓楷軍人加薪憲法暫時處分釋憲

