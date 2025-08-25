　
快訊／日本烤羊肉名店登台！開幕地點時間曝光

▲▼成吉思汗大黑屋。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

▲日本成吉思汗大黑屋。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

記者鄒鎮宇／綜合報導

來自日本北海道旭川的人氣燒烤名店「成吉思汗大黑屋」在官網宣布將進軍台灣，首間分店地址選在台北市中山區中山北路二段74號，預計於2025年10月下旬開幕。大黑屋以炭火現烤生羊肉著稱，主打使用七輪與特製鍋具，搭配新鮮蔬菜，深受日本各地饕客喜愛。

大黑屋自2002年於旭川市創業，以嚴選生羊肉和獨特料理方式打響名號。至2024年12月止，品牌在北海道有2家分店，東京3家，愛知縣則有2家，已成為日本全國知名的燒肉連鎖餐廳。其主打的生羊肉肉質細嫩多汁，與炭火燒烤後的香氣相得益彰，吸引不少饕客慕名而來。

▲▼成吉思汗大黑屋。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

▲成吉思汗大黑屋在官網指出，台灣店將於10月下旬開幕。（圖／翻攝成吉思汗大黑屋）

消息一出，許多網友紛紛表達期待，有人表示「感覺以後應該是一堆人排隊吧⋯」、「挺好吃的，期待開分店」、「好期待」，也有人擔心口味是否能還原日本本店水準，留言提到「在台灣吃就不好吃了，氣氛會被破壞掉！」「會是一樣的羊肉嗎？」、「不是北海道的羊的話，我會怕羊味太重」。另外，也有網友好奇裝潢進度、訂價及是否會有日本特有飲品，或是對油煙問題提出疑慮。

▼成吉思汗大黑屋將於中山區開店。（圖／翻攝Google地圖）

▲▼快訊／日本烤羊肉名店登台！開幕地點時間曝光。（圖／翻攝Google地圖）

08/24 全台詐欺最新數據

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

