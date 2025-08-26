快訊／2縣市豪大雨特報　午後下最多地區曝

▲注意午後雷陣雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

台東縣、屏東縣豪大雨特報！中央氣象署預報員張竣堯表示，今日午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，中南部有局部大雨機率。

氣象署今天凌晨發布豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日恆春半島有局部大雨或豪雨，台東有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防淹水。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣稍增加，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東南部、恆春半島有局部大雨機率，基隆北海岸、東北部、大台北山區有零星短暫陣雨，午後桃園以南有局部短暫雷陣雨，中南部局部大雨機率；周三天氣和今天類似，午後新竹以南有局部大雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



張竣堯說，周四、周五局部大雨機率偏低一點，東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、東北部有零星短暫陣雨，午後中南部、北部山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯提到，周六到下周一水氣增多，周六東部、東南部、恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；周日、下周一東南部、南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中部亦有局部短暫陣雨。