快訊／大雷雨轟3縣市　國家警報響！屏東暴雨持續1小時

▲台南、高雄與屏東有大雷雨。（示意圖／記者李毓康攝）



生活中心／台北報導

氣象署發布台南、高雄與屏東三縣市大雷雨即時訊息；屏東縣牛角灣溪有暴雨或暴雨發生機率，已發布災防告警，附近民眾應留意溪水暴漲並儘速遠離，暴雨將持續時間至下午5時57分。

氣象署表示，今天環境吹偏東至東南風，各地大致為多雲到晴，僅迎風面的臺東及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，午後熱對流發展，苗栗以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，苗栗山區及中南部地區並有局部短延時大雨發生的機率，東部及中南部地區的午後降雨可能持續至入夜。

下午3時57分氣象署針對屏東發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午5時；下午4時9分發布台南與高雄大雷雨即時訊息，將下到下午5時15分。大雷雨期間民眾慎防劇烈降雨、雷擊、冰雹，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

屏東縣牛角灣溪有暴雨或暴雨發生機率，氣象署已針對此區域發布災防告警，持續時間至下午5時57分，附近民眾應留意溪水暴漲並儘速遠離。

大雷雨即時訊息示警區域

台南市 新化區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區、南區

高雄市 田寮區、阿蓮區

屏東縣 屏東市、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、三地門鄉、瑪家鄉

山區暴雨示警區域

屏東縣 瑪家鄉、內埔鄉

