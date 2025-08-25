颱風「劍魚」狂風暴雨襲擊三亞　路樹連根拔起、多輛車卡樹上

▲三亞災情。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

海南三亞24日至25日受今年第13號颱風「劍魚」影響，多地受狂風暴雨襲擊，導致多棵路樹遭連根拔起，多輛車因此被壓扁，甚至卡在樹上，部分人行道也嚴重隆起，影響當地交通。

綜合陸媒報導，「劍魚」24日02時加強為颱風級（12級，35公尺／秒）；24日14時進一步升級為強烈颱風級（14級，42公尺／秒），中心氣壓955百帕，位於三亞東南方向約135公里的南海海域；中心附近最大風力14級（42公尺／秒），陣風達15至16級，七級風圈半徑最大360公里，十二級風圈半徑80公里。

氣象部門消息指出，颱風於24日下午至傍晚，在海南陵水到樂東一帶近海擦過（未直接登陸海南島），隨後移入北部灣，25日凌晨以強颱風級（14級，42公尺／秒）登陸越南榮市附近沿海。

三亞出現17級以上陣風（61.5公尺／秒），打破華南國家級氣象站風力紀錄；海南島中南部大暴雨累計超400毫米，觸發山洪災害紅色預警，若以強烈颱風級登陸三亞，將是近40年來最強登陸颱風（僅次於1981年颱風「凱莉」）。

消息指出，「劍魚」25日09時登陸越南後減弱為颱風級（13級），隨後快速消散。粵西、廣西沿海仍有大雨，但風雨顯著減弱。目前各地救災工作仍在進行中，官方呼籲，三亞的居民沒事就別外出。