搶救老茶行火警！雲梯車駕駛忙救災忘拉手煞…龜速撞消防車

記者白珈陽／台中報導

台中市北區一中商圈老字號泡沫紅茶店「翁記」今（25）日上午傳出火警，消防人員搶救過程中發生插曲，雲梯車駕駛下車協助救災，疑忘將手煞車拉起，重達數公噸的雲梯車緩緩往前滑行，撞上前方另1輛消防車，導致雲梯車擋風玻璃碎裂。消防局指出，本案依規啟動車禍處理程序，若查明該駕駛有明顯疏失，將予咎責議處。

▲雲梯車駕駛下車協助救災，忘將手煞車拉起，撞上前方消防車。（圖／記者白珈陽翻攝）



警方調查，「翁記」今天上午10時15分發生火警，警消立刻派員前往救火及交通管制，整場火警無人傷亡，但救災過程中有2輛消防局公務大貨車（消防車）執行勤務臨停路邊，不慎發生碰撞。

▲「翁記」泡沫紅茶店今天上午發生火警。（圖／民眾提供）



據查，這2輛車隸屬中區消防分隊，1輛為雲梯車，1輛是消防車，當時兩車駕駛都下車協助救災，但雲梯車駕駛未確實拉緊手煞車，導致車輛往前滑行。

路口監視器顯示，2輛車均停放路邊，突然停在後方的雲梯車往前滑動，雖然速度不快，但該輛雲梯車重達數公噸，碰撞前方消防車後，仍造成擋風玻璃碎裂。

▲雲梯車碰撞消防車。（圖／民眾提供）



▲雲梯車擋風玻璃碎裂。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市消防局指出，本局今天上午10時03分執勤北區精武路火警案件，1輛雲梯車於救災現場，疑因駕駛操作不慎，擦撞前方另1輛正在執行勤務之消防車後側，致使雲梯車前擋風玻璃破裂。

消防局說，火警案件處理完之後本局即依相關規定啟動車禍處理程序，並將查明原因，倘若有明顯疏失，將予究責議處。