關稅談判資訊亂象打擊信心　陳亭妃籲政府主動說明避免誤解

立委陳亭妃在立法院質詢，呼籲政府澄清關稅資訊，避免產業誤解。

記者林東良／台南報導

立法院25日針對台美關稅談判進程邀請行政院長卓榮泰進行專案報告並接受質詢，民進黨立委陳亭妃指出，近期國內外關稅資訊紛雜，消息傳回台灣後常因資訊落差與政治操作，導致產業誤解甚至失去信心，進而對政府產生不信任感，她呼籲行政團隊應該主動澄清、精準說明，避免錯誤訊息影響產業士氣與談判籌碼。

陳亭妃以「關稅是否疊加」為例說明，外界誤認只有台灣遭不利，但事實上除歐盟之外，其他國家同樣需疊加原稅率，日本目前仍在協議中尚未公告，台灣也還在持續談判爭取。她強調，政府應即時對外正確解釋，避免產業陷入不必要的焦慮。

對此，行政院副院長鄭麗君回應，政府在三次會議中已明確表達「不疊加」立場，將持續爭取最佳結果。卓榮泰也表示，感謝陳亭妃對談判團隊的鼓勵，並強調若國內錯誤資訊過多，會削弱政府與談判團隊的籌碼。

此外，陳亭妃也關切產業「無薪假」現象。勞動部長洪申翰澄清，法規上的「無薪假」仍需給付基本工資，正確應稱「減班休息」。他補充，減班休息可適用僱用安定措施，薪資補貼比例已從五成提高至七成，適用產業也從三類擴大到九類，並主動聯繫通報廠商，確保勞工能等待訂單迴流後重返職場。

陳亭妃強調，關稅與匯率不確定，部分企業選擇「按兵不動」才導致「減班休息」趨勢。勞動部應主動協助，讓勞工與企業能在時機轉佳時迅速恢復產能。

最後，陳亭妃以主要產業舉例說明差異：蝴蝶蘭競爭對手荷蘭稅率低於台灣，必須特別協助；吳郭魚產業的競爭對手中國稅率遠高於台灣，仍具競爭力；工具機則與日、韓、德競爭，但稅率都低於台灣，也需要政策支援。她點名臺南蝴蝶蘭產業受到嚴重衝擊，政府應立即盤點各產業競爭對手稅率，提出對症下藥的金融、技術與市場開拓協助。

卓榮泰則回應，行政團隊會針對受影響嚴重的產業，提供金融與經濟面支持，協助產業強化競爭力。