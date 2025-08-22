陳亭妃爭取有成！經濟部納入石綿瓦清運補助　最高補助20萬

▲立委陳亭妃爭取經濟部將石綿瓦清運納入補助，每家企業最高可申請20萬元。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

風災重創南部，中小企業廠房受損後遺留大量石綿瓦廢棄物，清運問題引發地方與業界憂心，立委陳亭妃本週在立法院多次質詢行政院長及經濟部長，要求中央正視危機，經濟部22日回應，正式公告將石綿瓦清運納入補助範疇，每家企業最高可申請20萬元，以協助受災廠商加速復工。

陳亭妃表示，感謝經濟部即時回應並公告補助措施，但坦言目前補助金額有限，僅能解決部分問題。她指出，許多受災廠房的石綿瓦與設備損失早已超過20萬元，補助金額不足以支應龐大的清運費用，對大型廠商而言，幫助相當有限。

陳亭妃進一步比較，目前家戶與畜牧場石綿瓦清運是由區公所申報，再由環保局協調清運並送處理場，環境部則補助處理廠每噸5萬元。相較之下，經濟部僅將石綿瓦列為災後設備補助項目，方式過於簡化。陳亭妃強調，經濟部應深入了解實際需求，提出更具彈性的方案。同時，她也會持續追蹤行政院承諾，爭取動用災後特別預算中13億元環境清理經費，由環境部加強協助，確保石綿瓦問題徹底解決。

陳亭妃最後表示，這次補助是重要的第一步，但重建不能停留在表面。她將持續監督行政部門，推動跨部會合作，讓產業復工、環境清理與家園重建同步落實。