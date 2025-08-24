　
政治

吳淑珍鬼門關走一回！陳水扁首吐心聲　曝身體近況、致謝救命恩人

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍，在台南住家昏倒送醫，經4日治療病況穩定，經醫師評估，18日上午出院返家休養。（翻攝自陳水扁、陳致中臉書）

▲前總統陳水扁的妻子吳淑珍，15日在台南住家昏倒送醫，18日上午出院返家休養。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁、陳致中）

記者詹詠淇／台北報導

前總統陳水扁妻子「扁嫂」吳淑珍本月15日下午在台南東區住處突然昏倒，失去呼吸心跳，所幸經急救過後恢復生命跡象，並在18日上午出院返家。不料，卻又在家中吃水果時昏倒，所幸經緊急處置過後，已恢復清醒，目前在家休養。陳水扁今（24日）專訪台南市長黃偉哲時，首吐心聲，指出太太在鬼門關走一回，能平安回家特別感謝救命恩人黃偉哲和消防局，並透露扁嫂目前身體時好時壞。

陳水扁今在廣播節目「有夢上水」專訪台南市長黃偉哲，也主動談起妻子吳淑珍日前昏倒的事件。陳水扁表示，扁嫂身為脊髓損傷病人，身體欠安，這次在家昏倒，昏迷指數只有3，還好打119馬上派救護車，還線上指導社區經理如何為扁嫂CPR，並緊急派出2名高級技術救護員趕抵現場接手搶救。

陳水扁形容，太太在「鬼門關走一回」，能平安回家，市長、消防局都是扁嫂的救命恩人，他要表達最高的敬意。黃偉哲則說，希望陳水扁夫婦健健康康「呷百二」。陳水扁回應，不用「呷到百二」，扁嫂目前身體狀況時好時壞，大家平安健康就好。

 
台南市年度傳統盛事「做16歲」成年禮，24日在安平開台天后宮隆重舉行，今年以「成功啟航．開啟府城貿易的源頭」為主題，吸引上百名學子參加，巴拉圭公使之子朴約翰，更跨海體驗「做16歲」，市長黃偉哲親臨現場，期勉青少年以樂觀態度邁向新階段，勇敢承擔責任，並懷抱感恩之心成為有擔當的大人。

陳水扁吳淑珍扁嫂黃偉哲

